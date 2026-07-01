Plug-in-Hybrid Lynk & Co 07 GT kommt auch nach Europa

Lynk & Co hat in China den neuen 07 GT vorgestellt. Die Geely-Tochter erweitert ihr Portfolio damit erstmals um ein Sport-Touring-Modell. Die Basis liefert die in der Volksrepublik bereits gestartete 07-Limousine mit Plug-in-Hybridantrieb. Die Markteinführung des 4,8 Meter langen Teilzeit-Stromers in Europa ist für 2027 geplant.

Der 07 GT wurde laut dem Anbieter für Menschen entwickelt, die dynamische Fahrleistungen, Langstreckenkomfort und Alltagstauglichkeit miteinander verbinden möchten. Das Modell vereine die vom Motorsport geprägte DNA von Lynk & Co mit einer neuen Interpretation reisefokussierter Mobilität. Im Mittelpunkt stünden Design, Komfort, intelligente Technologien und Souveränität auf jeder Reise.

Mit seiner flachen, athletischen Silhouette im Shooting-Brake-Design soll der 07 GT „die Eleganz eines Grand Turismo mit der Vielseitigkeit eines Fahrzeugs für Alltag und Reise“ verbinden. Die Farbwelt des Exterieurs greift Naturlandschaften auf. Im Innenraum bietet der 07 GT ein großzügiges, fahrerorientiertes Cockpit. Es soll sowohl im Alltag als auch auf langen Strecken hohen Komfort bieten. Hochwertige Materialien, moderne Konnektivität und ein flexibel nutzbarer Gepäckraum sollen Alltagstauglichkeit mit einem hochwertigen Reiseerlebnis verbinden.

Unter dem Blech setzt Lynk & Co auf den bekannten EM-P-Antrieb bereits etablierter Modelle wie dem SUV 08. Im 07 GT kommt der Plug-in-Hybrid mit Frontantrieb sowie erstmals mit Allrad zum Einsatz. Ein 120 kW (163 PS) starker 1,5-Liter-Turbobenziner arbeitet mit zwei E-Motoren zusammen, das ergibt eine Systemleistung von 296 kW (402 PS) beim Fronttriebler und 390 kW (530 PS) beim Allradler. Damit geht es in bis zu unter fünf Sekunden von 0 auf 100 km/h. Die Fahrbatterie mit 28,3 kWh Speicherkapazität soll rund 200 Kilometer rein elektrisches Fahren ermöglichen – gemessen nach dem eher unrealistischen chinesischen CLTC-Zyklus.

In Europa besteht das Modellportfolio von Lynk & Co derzeit aus dem kompakten Plug-in-Hybrid-SUV 01, dem vollelektrischen Kompakt-Crossover 02 sowie dem Plug-in-Hybrid-SUV 08. Der 07 GT solle dieses Portfolio als neues Sport-Touring-Modell erweitern, heißt es. Er solle weitere Zielgruppen ansprechen, die Fahrspaß, Design, Komfort und Alltagstauglichkeit miteinander verbinden möchten.

Wie alle in Europa angebotenen Lynk-&-Co-Modelle werde auch der 07 GT vor seiner Markteinführung im Jahr 2027 angepasst, unterstreicht der Hersteller. Das gelte für die Anforderungen regionaler Vorschriften und des Marktes sowie für die Kundenbedürfnisse.