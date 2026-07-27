Daimler Truck, Volvo und Toyota vereinbaren Einstieg bei Cellcentric

Die Daimler Truck AG, die Volvo Group, Cellcentric und die Toyota Motor Corporation haben eine verbindliche Vereinbarung unterzeichnet. Demnach wird Toyota als gleichberechtigter Partner und Anteilseigner beim Brennstoffzellenspezialist Cellcentric einsteigen. Künftig wird jeder der drei Gesellschafter ein Drittel der Anteile halten. Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen.

Nach Vollzug der Transaktion wird Toyota gemeinsam mit Volvo und Daimler Truck gleichberechtigter Partner von Cellcentric sein. Die Partner planen laut einer Mitteilung eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe, um den technologischen Vorsprung, die industrielle Skalierung und die Wettbewerbsfähigkeit von Cellcentric im Bereich der Brennstoffzellentechnologie für schwere Nutzfahrzeuge weiter zu stärken.

Die Partner wollen zudem mit Branchenverbänden und Partnern entlang der gesamten Wasserstoff-Wertschöpfungskette zusammenarbeiten. Dabei soll die Entwicklung der Wasserstoffversorgung und Infrastruktur aktiv unterstützt und der Aufbau eines leistungsfähigen Wasserstoff-Ökosystems vorangetrieben werden.

Cellcentric soll weiterhin als unabhängiges und eigenständig geführtes Unternehmen agieren. Das Unternehmen bedient ein breites Kundenspektrum, darunter Anwendungen im schweren Straßengüterverkehr, Offroad-Bereich sowie weitere schwere Einsatzfelder wie Reisebusse, stationäre Energieerzeugung, Schienenfahrzeuge und schwere Arbeitsmaschinen. In allen übrigen Geschäftsbereichen werden Daimler Truck, Volvo und Toyota weiterhin unabhängig voneinander im Wettbewerb stehen.

Der Abschluss der Transaktion wird vorbehaltlich der erforderlichen behördlichen Genehmigungen gegen Ende des Jahres 2026 oder Anfang 2027 erwartet. Cellcentric entwickelt, produziert und vermarktet Brennstoffzellensysteme für schwere Nutzfahrzeuge und andere Anwendungen mit vergleichbaren Anforderungen. Das 2021 gegründete Joint Venture der Daimler Truck AG und der Volvo Group hat den Angaben zufolge mehr als 560 Mitarbeiter an Standorten in Deutschland und Kanada.

Daimler Truck, Volvo und Toyota betrachten Wasserstoff als eine zentrale Energiequelle für die Dekarbonisierung des Verkehrs. „Durch die Zusammenarbeit bei Cellcentric wollen sie die technologische Entwicklung von Brennstoffzellensystemen voranbringen und damit zur Transformation hin zur Verwirklichung einer Gesellschaft beitragen, in der Wasserstoff einen zentralen Energieträger darstellt (‚Hydrogen Society‘)“, so die Unternehmen.