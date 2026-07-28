BMW-Group-Werk Debrecen hat schon 50.000 iX3 produziert

Das BMW-Group-Werk im ungarischen Debrecen hat neun Monate nach Beginn der Serienproduktion den 50.000sten BMW iX3 gefertigt. Damit erreichte es den bislang schnellsten Produktionshochlauf eines neuen Werks des Konzerns. Der BMW ist das erste Serienmodell der Elektroauto-Plattform „Neue Klasse“.

„Nie zuvor haben wir in einem neuen Werk so schnell so viele Fahrzeuge gebaut“, erklärt Produktionsvorstand Raymond Wittmann. Die Marke von 50.000 Fahrzeugen unterstreiche die Leistungsfähigkeit des Standorts. Beschleunigt wurde der Hochlauf durch die Einführung einer zweiten Schicht im Februar. Sie begann deutlich früher als ursprünglich geplant. Die BMW Group reagierte damit auf die hohe Nachfrage nach dem iX3 seit dessen Markteinführung.

Aufgrund der starken Kundenbestellungen ist das Unternehmen nach eigenen Angaben auf Kurs, bald 100.000 Auftragseingänge zu erreichen. Diese Marke wäre der nächste wichtige Meilenstein für das erste Serienmodell der Neuen Klasse. Der iX3 wird in einem vollständig neu errichteten Werk auf Basis einer neuen Fahrzeugarchitektur produziert.

Debrecen ist der erste Produktionsstandort für ein Serienmodell der Neuen Klasse. Das Werk übernimmt damit eine Pionierrolle bei deren Industrialisierung und Skalierung im globalen Produktionsnetzwerk. Die Erfahrungen aus dem Anlauf des BMW iX3 sollen weiteren Produktionsstandorten zugutekommen. Bis Ende 2027 will die BMW Group 40 neue und überarbeitete Modelle auf den Markt bringen. Technologien und Designsprache der Neuen Klasse sollen in diese Modelle einfließen.

Die Produktionsstandorte arbeiten dafür eng vernetzt zusammen und übertragen Erkenntnisse aus einzelnen Werken in das globale Netzwerk. Dazu gehören Erfahrungen aus dem Produktionshochlauf, Qualitätsanalysen und Prozessverbesserungen. Potenzielle Qualitätsabweichungen sollen so frühzeitig erkannt und vermieden werden, bevor sie an einem anderen Standort erneut auftreten.

Digitale Werkzeuge und eine gemeinsame Datenbasis bilden die Grundlage für diesen Wissenstransfer. „Von den Erfahrungen aus Debrecen profitiert jedes unserer Werke“, sagt Wittmann. Effizienz, Geschwindigkeit und Qualität seien für die erfolgreichen Anläufe der geplanten Fahrzeuge entscheidend.