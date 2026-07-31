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Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

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Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.

Analyse: Nächste Phase der Elektromobilität entscheidet sich an der Ladesäule

Tesla-Model-Y-laedt-an-Supercharger Die Elektromobilität wächst weltweit schnell und macht die Ladeinfrastruktur zum entscheidenden Faktor für den weiteren Markterfolg. Mehr »

Dacia Sandero Stepway als Vollhybrid ab 20.790 Euro bestellbar

Dacia-Sandero-Stepway-hybrid-155-2026-1 Der Dacia Sandero Stepway hybrid 155 ist ab 20.790 € bestellbar und kombiniert 116 kW (158 PS) Systemleistung mit 4,4 Litern WLTP-Verbrauch. Mehr »

Erdüberlastungstag am 30. Juli 2026 erreicht: BUND fordert Ausstieg aus fossilen Energien

BMW-iX3 Der „Erdüberlastungstag“ fällt 2026 auf den 30. Juli. Der BUND warnt vor wachsendem Ressourcenverbrauch und fordert mehr Klimaschutz. Mehr »

BMW-Group-Werk Debrecen hat schon 50.000 iX3 produziert

BMW-iX3 Das BMW-Werk Debrecen hat neun Monate nach Serienstart den 50.000sten iX3 gebaut und so den schnellsten Hochlauf eines neuen Werks erreicht. Mehr »

Daimler Truck, Volvo und Toyota vereinbaren Einstieg bei Cellcentric

cellcentric-BZA375-Brennstoffzelle-schwere-Nutzfahrzeuge Cellcentric erhält mit Toyota einen dritten Anteilseigner und will die Entwicklung von Brennstoffzellen und Wasserstofflösungen forcieren. Mehr »

BMW-Prototyp von erstem Elektro-Cabriolet als Erlkönig erwischt

BMW-i4 Erlkönigfotos zeigen wohl die Entwicklung des neuen BMW i4 im Cabrio-Format. Die Basis dürfte die Elektroauto-Plattform Neue Klasse stellen. Mehr »

Kleine gebrauchte Elektroauts werden zur Mangelware

Honda-e Kleine gebrauchte Elektroautos werden zunehmend zur Mangelware. Das knappe Angebot sorgt für stabile oder leicht steigende Restwerte. Mehr »

Umfrage: Hohe Verbrenner-Präferenz bei der Generation Z

Mini-Cooper-2 Laut einer Umfrage bevorzugen 55 Prozent der 18- bis 29-Jährigen bei einem nächsten Pkw-Kauf einen Benziner oder Diesel gegenüber E-Autos. Mehr »

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Über den Autor

Thomas Langenbucher ist Experte für Elektromobilität mit beruflichen Stationen in der Automobilindustrie und Finanzbranche. Seit 2011 berichtet er auf ecomento.de über Elektroautos, nachhaltige Technologien und Mobilitätslösungen. Mehr erfahren.

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