Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.

Die Elektromobilität wächst weltweit schnell und macht die Ladeinfrastruktur zum entscheidenden Faktor für den weiteren Markterfolg. Mehr »

Der Dacia Sandero Stepway hybrid 155 ist ab 20.790 € bestellbar und kombiniert 116 kW (158 PS) Systemleistung mit 4,4 Litern WLTP-Verbrauch. Mehr »

Der „Erdüberlastungstag“ fällt 2026 auf den 30. Juli. Der BUND warnt vor wachsendem Ressourcenverbrauch und fordert mehr Klimaschutz. Mehr »

Das BMW-Werk Debrecen hat neun Monate nach Serienstart den 50.000sten iX3 gebaut und so den schnellsten Hochlauf eines neuen Werks erreicht. Mehr »

Cellcentric erhält mit Toyota einen dritten Anteilseigner und will die Entwicklung von Brennstoffzellen und Wasserstofflösungen forcieren. Mehr »

Erlkönigfotos zeigen wohl die Entwicklung des neuen BMW i4 im Cabrio-Format. Die Basis dürfte die Elektroauto-Plattform Neue Klasse stellen. Mehr »

Kleine gebrauchte Elektroautos werden zunehmend zur Mangelware. Das knappe Angebot sorgt für stabile oder leicht steigende Restwerte. Mehr »

Laut einer Umfrage bevorzugen 55 Prozent der 18- bis 29-Jährigen bei einem nächsten Pkw-Kauf einen Benziner oder Diesel gegenüber E-Autos. Mehr »