Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.
Analyse: Nächste Phase der Elektromobilität entscheidet sich an der Ladesäule
Die Elektromobilität wächst weltweit schnell und macht die Ladeinfrastruktur zum entscheidenden Faktor für den weiteren Markterfolg. Mehr »
Dacia Sandero Stepway als Vollhybrid ab 20.790 Euro bestellbar
Der Dacia Sandero Stepway hybrid 155 ist ab 20.790 € bestellbar und kombiniert 116 kW (158 PS) Systemleistung mit 4,4 Litern WLTP-Verbrauch. Mehr »
Erdüberlastungstag am 30. Juli 2026 erreicht: BUND fordert Ausstieg aus fossilen Energien
Der „Erdüberlastungstag“ fällt 2026 auf den 30. Juli. Der BUND warnt vor wachsendem Ressourcenverbrauch und fordert mehr Klimaschutz. Mehr »
BMW-Group-Werk Debrecen hat schon 50.000 iX3 produziert
Das BMW-Werk Debrecen hat neun Monate nach Serienstart den 50.000sten iX3 gebaut und so den schnellsten Hochlauf eines neuen Werks erreicht. Mehr »
Daimler Truck, Volvo und Toyota vereinbaren Einstieg bei Cellcentric
Cellcentric erhält mit Toyota einen dritten Anteilseigner und will die Entwicklung von Brennstoffzellen und Wasserstofflösungen forcieren. Mehr »
BMW-Prototyp von erstem Elektro-Cabriolet als Erlkönig erwischt
Erlkönigfotos zeigen wohl die Entwicklung des neuen BMW i4 im Cabrio-Format. Die Basis dürfte die Elektroauto-Plattform Neue Klasse stellen. Mehr »
Kleine gebrauchte Elektroauts werden zur Mangelware
Kleine gebrauchte Elektroautos werden zunehmend zur Mangelware. Das knappe Angebot sorgt für stabile oder leicht steigende Restwerte. Mehr »
Umfrage: Hohe Verbrenner-Präferenz bei der Generation Z
Laut einer Umfrage bevorzugen 55 Prozent der 18- bis 29-Jährigen bei einem nächsten Pkw-Kauf einen Benziner oder Diesel gegenüber E-Autos. Mehr »
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