ecomento.de

Elektroauto: Alle Modelle & News

Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

in Autoindustrie von | Kommentieren

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.

Ferdinand Dudenhöffer fordert Ende der E-Auto-Prämie

Skoda-Elroq Experte Ferdinand Dudenhöffer fordert das Ende der Stromer-Prämie, da Elektroautos und Hybride im Juli bereits auf 40,7 % des Marktes kamen. Mehr »

Nissan Qashqai e-Power fährt 1980 Kilometer ohne Nachtanken

Nissan-Qashqai-e-Power Der Nissan Qashqai e-Power fuhr 1980 Kilometer ohne Nachtanken und sicherte sich einen Guinness-Weltrekord bei der Fahrt in Kolumbien. Mehr »

Dacia sieht Wachstum statt Kannibalisierung durch neue Modelle

Dacia-Bigster Dacia treibt die Elektrifizierung voran und will mit neuen Modellen sowie günstigen Preisen weiter wachsen und neue Kundengruppen erreichen. Mehr »

VW kündigt Elektro-California an, Familie elektrischer Campervans geplant

VW-ID.-California-Cruise Volkswagen Nutzfahrzeuge arbeitet an einem rein elektrischen Mitglied der California-Familie. Auf dem Caravan Salon gibt es einen Ausblick. Mehr »

SuperPanther bringt Elektro-Lkw eTopas aus Steyr auf die Straßen

SuperPanther-eTopas-600 Das chinesische Unternehmen SuperPanther hat bei Steyr Automotive im österreichischen Steyr die Serienproduktion des eTopas 600 aufgenommen. Mehr »

China-Marken locken in Deutschland besonders Hyundai- und Kia-Fahrer

Kia-e-Niro Während deutsche Autobesitzer skeptisch bleiben, zeigt sich bei Kunden koreanischer Marken ein wachsendes Interesse an chinesischen Modellen. Mehr »

Porsche wertet Elektro-Macan zum Modelljahreswechsel auf

Porsche-Macan-Elektro Zum Modelljahreswechsel spendiert Porsche dem elektrischen Macan mehr Komfort, neue Assistenten und ein attraktives „Business-Paket“. Mehr »

BMW setzt angesichts unsicherer Märkte weiter auf Technologieoffenheit

BMW-M2 BMW überprüft seine Produktstrategie und setzt angesichts unsicherer Märkte sowie schwacher China-Nachfrage weiter auf Technologieoffenheit. Mehr »

Auch interessant

Über den Autor

Thomas Langenbucher ist Experte für Elektromobilität mit beruflichen Stationen in der Automobilindustrie und Finanzbranche. Seit 2011 berichtet er auf ecomento.de über Elektroautos, nachhaltige Technologien und Mobilitätslösungen. Mehr erfahren.

Leser-Interaktionen

Ihre Meinung

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht, erforderliche Felder sind markiert *. Bitte beachten Sie unsere Kommentar-Regeln & -Nutzungsbedingungen.Mit dem Absenden Ihres Kommentars bestätigen Sie, dass Sie unsere Datenschutzerklärung gelesen und akzeptiert haben.

Anzeige