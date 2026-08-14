Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.
Ferdinand Dudenhöffer fordert Ende der E-Auto-Prämie
Experte Ferdinand Dudenhöffer fordert das Ende der Stromer-Prämie, da Elektroautos und Hybride im Juli bereits auf 40,7 % des Marktes kamen. Mehr »
Nissan Qashqai e-Power fährt 1980 Kilometer ohne Nachtanken
Der Nissan Qashqai e-Power fuhr 1980 Kilometer ohne Nachtanken und sicherte sich einen Guinness-Weltrekord bei der Fahrt in Kolumbien. Mehr »
Dacia sieht Wachstum statt Kannibalisierung durch neue Modelle
Dacia treibt die Elektrifizierung voran und will mit neuen Modellen sowie günstigen Preisen weiter wachsen und neue Kundengruppen erreichen. Mehr »
VW kündigt Elektro-California an, Familie elektrischer Campervans geplant
Volkswagen Nutzfahrzeuge arbeitet an einem rein elektrischen Mitglied der California-Familie. Auf dem Caravan Salon gibt es einen Ausblick. Mehr »
SuperPanther bringt Elektro-Lkw eTopas aus Steyr auf die Straßen
Das chinesische Unternehmen SuperPanther hat bei Steyr Automotive im österreichischen Steyr die Serienproduktion des eTopas 600 aufgenommen. Mehr »
China-Marken locken in Deutschland besonders Hyundai- und Kia-Fahrer
Während deutsche Autobesitzer skeptisch bleiben, zeigt sich bei Kunden koreanischer Marken ein wachsendes Interesse an chinesischen Modellen. Mehr »
Porsche wertet Elektro-Macan zum Modelljahreswechsel auf
Zum Modelljahreswechsel spendiert Porsche dem elektrischen Macan mehr Komfort, neue Assistenten und ein attraktives „Business-Paket“. Mehr »
BMW setzt angesichts unsicherer Märkte weiter auf Technologieoffenheit
BMW überprüft seine Produktstrategie und setzt angesichts unsicherer Märkte sowie schwacher China-Nachfrage weiter auf Technologieoffenheit. Mehr »
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