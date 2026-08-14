Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.

Experte Ferdinand Dudenhöffer fordert das Ende der Stromer-Prämie, da Elektroautos und Hybride im Juli bereits auf 40,7 % des Marktes kamen. Mehr »

Der Nissan Qashqai e-Power fuhr 1980 Kilometer ohne Nachtanken und sicherte sich einen Guinness-Weltrekord bei der Fahrt in Kolumbien. Mehr »

Dacia treibt die Elektrifizierung voran und will mit neuen Modellen sowie günstigen Preisen weiter wachsen und neue Kundengruppen erreichen. Mehr »

Volkswagen Nutzfahrzeuge arbeitet an einem rein elektrischen Mitglied der California-Familie. Auf dem Caravan Salon gibt es einen Ausblick. Mehr »

Das chinesische Unternehmen SuperPanther hat bei Steyr Automotive im österreichischen Steyr die Serienproduktion des eTopas 600 aufgenommen. Mehr »

Während deutsche Autobesitzer skeptisch bleiben, zeigt sich bei Kunden koreanischer Marken ein wachsendes Interesse an chinesischen Modellen. Mehr »

Zum Modelljahreswechsel spendiert Porsche dem elektrischen Macan mehr Komfort, neue Assistenten und ein attraktives „Business-Paket“. Mehr »

BMW überprüft seine Produktstrategie und setzt angesichts unsicherer Märkte sowie schwacher China-Nachfrage weiter auf Technologieoffenheit. Mehr »