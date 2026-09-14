Kia PV7: Elektro-Transporter startet 2027 mit bis zu 460 Kilometer Reichweite

Kia erweitert seine elektrische PBV-Palette mit dem PV7 um ein Modell oberhalb des schon gestarteten PV5. Die zweite Nutzfahrzeug-Baureihe der Südkoreaner wird als Cargo- und Passenger-Version angeboten. Das bis zu 5,35 Meter lange E-Fahrzeug basiert auf der speziell für PBVs entwickelten Plattform E-GMP.S und verfügt über einen vollständig ebenen Boden. Die Markteinführung in Europa und Korea ist für die zweite Jahreshälfte 2027 zu noch nicht genannten Preisen geplant. Weitere Derivate und Umrüstungen sollen folgen.

Für den Antrieb stehen NMC-Batterien (Nickel-Mangan-Cobalt) mit 71,5 und 96,2 kWh zur Wahl. Je nach Markt und Konfiguration leistet der serienmäßig frontgetriebene PV7 bis zu 200 kW/272 PS und 420 Nm, eine Allradvariante soll später folgen. Der PV7 Cargo erreicht mit dem größeren Akkupack nach Kia-internen Messungen gemäß WLTP-Kriterien bis zu rund 460 Kilometer Reichweite. Die Homologation der deutschen Ausführung steht aber noch aus.

Die 800-Volt-Technologie soll das Laden von zehn auf 80 Prozent an einer 350-kW-Station in rund 25 Minuten ermöglichen. Ladeanschlüsse befinden sich vorn für AC/Wechselstrom und DC/Gleichstrom sowie optional hinten für AC. Über die Vehicle-to-Load-Funktion (V2L) stehen zudem 230-Volt-Steckdosen innen und außen zur Verfügung, über die sich unter anderem elektrische Werkzeuge und Geschäftsausrüstung betreiben oder laden lassen.

Der PV7 Cargo ist für Logistik, Lieferdienste, Flotten sowie kleine und mittlere Unternehmen vorgesehen und soll als Zwei- oder Dreisitzer angeboten werden. Die Langversion fasst bis zu 6,1 Kubikmeter, die Hochdachversion bis zu 8,0 Kubikmeter. Die maximale Nutzlast beträgt je nach Ausführung bis zu 1200 Kilogramm. In der Langversion finden bis zu drei Europaletten Platz, die Ladekantenhöhe liegt bei 550 Millimetern.

Der PV7 Passenger wurde für Personentransporte, Shuttle- und Mietwagendienste, touristische Zwecke sowie die Nutzung als Familienfahrzeug entwickelt. Er bietet bis zu neun Sitze, in Korea bis zu elf, und verschiedene Sitzkonfigurationen. Beim Siebensitzer sind längsverschiebbare und herausnehmbare Sitze vorgesehen. Eine separate Klimaanlage im Fond, leistungsstarke USB-C-Anschlüsse mit 100 Watt und verschiedene Aufbewahrungslösungen gehören zu den verfügbaren Ausstattungen.

Zur digitalen Ausstattung zählt Pleos Connect auf Basis von Android Automotive OS mit vernetzter Navigation, variablen Bildschirmlayouts, App-Marktplatz und Over-the-Air-Updates. Gleo AI ermöglicht die Sprachsteuerung von Fahrzeug-, Navigations- und Nachrichtenfunktionen. Kia plant außerdem, die PV7-Palette nach dem Marktstart auf 23 Varianten auszubauen, darunter Cargo-, Passenger- und Chassis-Cab-Versionen sowie Umrüstmodelle.