Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.

Die Polizei hat einen Tesla Cybertruck auf der A99 bei Vaterstetten gestoppt. Dem schwedischen Fahrer fehlte die nötige Führerscheinklasse. Mehr »

Toyota will neue Motoren und Hybridtechnik an andere Automobilhersteller verkaufen und damit jährlich rund 1,7 Milliarden Dollar umsetzen. Mehr »

BYD hat wohl den vollelektrischen Seal U aus dem deutschen Angebot genommen. Der Seal U DM-i bleibt als Plug-in-Hybrid weiter bestellbar. Mehr »

Der Volvo EX50 wird für 2027 erwartet. Bestätigt ist ein neues Elektroauto auf SPA3-Basis für Europa, nicht aber der Modellname oder Preis. Mehr »

Toyota setzt im europäischen Güterfernverkehr auf Flüssigwasserstoff und sieht darin eine Ergänzung zum rein batterieelektrischen Antrieb. Mehr »

Der Zulieferer- und Technologiekonzern Bosch plant für mehr Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit einen Umbau der Unternehmensstruktur. Mehr »

Elektroautos sparten Ölimportländern von März bis August 2026 Rohöl im Wert von 20 Milliarden Dollar. Auf China entfielen 14 Milliarden. Mehr »

Chery hat mit „Volt-dragon“ ein neues Megawatt-Ladesystem vorgestellt, das mit den Lösungen von BYD, Geely oder Huawei konkurrieren soll. Mehr »