Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.
Tesla Cybertruck auf A99 gestoppt: Nötiger Führerschein fehlt
Die Polizei hat einen Tesla Cybertruck auf der A99 bei Vaterstetten gestoppt. Dem schwedischen Fahrer fehlte die nötige Führerscheinklasse. Mehr »
Toyota plant Milliardengeschäft mit Verkauf neuer Motoren und Hybridtechnik
Toyota will neue Motoren und Hybridtechnik an andere Automobilhersteller verkaufen und damit jährlich rund 1,7 Milliarden Dollar umsetzen. Mehr »
BYD Seal U: Elektro-Version nicht mehr bestellbar, Plug-in-Hybrid bleibt
BYD hat wohl den vollelektrischen Seal U aus dem deutschen Angebot genommen. Der Seal U DM-i bleibt als Plug-in-Hybrid weiter bestellbar. Mehr »
Volvo EX50 für 2027 erwartet: Neues Elektro-SUV auf SPA3-Plattform
Der Volvo EX50 wird für 2027 erwartet. Bestätigt ist ein neues Elektroauto auf SPA3-Basis für Europa, nicht aber der Modellname oder Preis. Mehr »
Toyota sieht Grenzen für Elektro-Lkw und wirbt für Wasserstoffantrieb
Toyota setzt im europäischen Güterfernverkehr auf Flüssigwasserstoff und sieht darin eine Ergänzung zum rein batterieelektrischen Antrieb. Mehr »
Bosch baut um: Automobilzulieferer reagiert auf wachsenden Wettbewerbsdruck
Der Zulieferer- und Technologiekonzern Bosch plant für mehr Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit einen Umbau der Unternehmensstruktur. Mehr »
E-Autos sparen Ölimportländern seit Beginn der Hormus-Krise 20 Milliarden Dollar
Elektroautos sparten Ölimportländern von März bis August 2026 Rohöl im Wert von 20 Milliarden Dollar. Auf China entfielen 14 Milliarden. Mehr »
Chery "Volt-dragon": 500 Kilometer Reichweite in fünf Minuten schnellladen
Chery hat mit „Volt-dragon“ ein neues Megawatt-Ladesystem vorgestellt, das mit den Lösungen von BYD, Geely oder Huawei konkurrieren soll. Mehr »
Kommentare
eBikerin meint
Bin mal gespannt ob unser lieber PWT wieder irgend einen Unsinn zum CT schreibt.