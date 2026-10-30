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Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

in Autoindustrie von | 1 Kommentar

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.

Tesla Cybertruck auf A99 gestoppt: Nötiger Führerschein fehlt

Tesla-Cybertruck Die Polizei hat einen Tesla Cybertruck auf der A99 bei Vaterstetten gestoppt. Dem schwedischen Fahrer fehlte die nötige Führerscheinklasse. Mehr »

Toyota plant Milliardengeschäft mit Verkauf neuer Motoren und Hybridtechnik

toyota-hybrid-1.5lin-line4-cylinder Toyota will neue Motoren und Hybridtechnik an andere Automobilhersteller verkaufen und damit jährlich rund 1,7 Milliarden Dollar umsetzen. Mehr »

BYD Seal U: Elektro-Version nicht mehr bestellbar, Plug-in-Hybrid bleibt

BYD-SEAL-U-2024-8 BYD hat wohl den vollelektrischen Seal U aus dem deutschen Angebot genommen. Der Seal U DM-i bleibt als Plug-in-Hybrid weiter bestellbar. Mehr »

Volvo EX50 für 2027 erwartet: Neues Elektro-SUV auf SPA3-Plattform

The_Volvo_XC90_Studio_Headlight Der Volvo EX50 wird für 2027 erwartet. Bestätigt ist ein neues Elektroauto auf SPA3-Basis für Europa, nicht aber der Modellname oder Preis. Mehr »

Toyota sieht Grenzen für Elektro-Lkw und wirbt für Wasserstoffantrieb

Toyota-Scania-Wasserstoff-Lkw Toyota setzt im europäischen Güterfernverkehr auf Flüssigwasserstoff und sieht darin eine Ergänzung zum rein batterieelektrischen Antrieb. Mehr »

Bosch baut um: Automobilzulieferer reagiert auf wachsenden Wettbewerbsdruck

Bosch-Zentrale Der Zulieferer- und Technologiekonzern Bosch plant für mehr Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit einen Umbau der Unternehmensstruktur. Mehr »

E-Autos sparen Ölimportländern seit Beginn der Hormus-Krise 20 Milliarden Dollar

Hyundai-Ioniq-6 Elektroautos sparten Ölimportländern von März bis August 2026 Rohöl im Wert von 20 Milliarden Dollar. Auf China entfielen 14 Milliarden. Mehr »

Chery "Volt-dragon": 500 Kilometer Reichweite in fünf Minuten schnellladen

Omoda-5-EV-2024-6 Chery hat mit „Volt-dragon“ ein neues Megawatt-Ladesystem vorgestellt, das mit den Lösungen von BYD, Geely oder Huawei konkurrieren soll. Mehr »

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Über den Autor

Thomas Langenbucher ist Experte für Elektromobilität mit beruflichen Stationen in der Automobilindustrie und Finanzbranche. Seit 2011 berichtet er auf ecomento.de über Elektroautos, nachhaltige Technologien und Mobilitätslösungen. Mehr erfahren.

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