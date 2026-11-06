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Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

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Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.

Renault Megane: Neue Elektro-Plattform könnte grundlegenden Wandel bringen

Renault-Megane-E-Tech Renault plant ab 2028 neue Elektroautos mit bis zu 750 Kilometern Reichweite. Auch ein elektrischer Nachfolger des Megane könnte profitieren. Mehr »

Daimler-Truck-Umfrage: Viele Flottenentscheider halten E-Lkw für wirtschaftlicher als Diesel-Trucks

Mercedes-eActros Viele Flottenbetreiber halten Elektro-Lkw bereits für wirtschaftlicher als Dieselmodelle. Doch die Ladeinfrastruktur bremst den Hochlauf. Mehr »

Dataforce-Analyse: Neue Kräfteverhältnisse auf dem Elektroauto-Markt

Tesla-Model-Y Während Tesla und chinesische Hersteller zulegen, verändern sich die Kaufkriterien. Preis und Lademöglichkeiten rücken in den Fokus. Mehr »

Audi A2 e-tron: Neuer E-Antrieb senkt Verbrauch auf 12,8 kWh

Audi-A2-e-tron Der Audi A2 e-tron nutzt den APP350 mit bis zu 350 Nm. Mit 140 kW und optionalem Effizienzpaket verbraucht er nach WLTP-Norm 12,8 kWh/100 km. Mehr »

ADAC-Test 2026: Die besten Elektroautos für die Langstrecke

Mercedes-CLA-Elektro Der elektrische Mercedes CLA führt den ADAC-Langstreckentest 2026 mit 1071 Kilometern samt Ladestopp vor dem BMW iX3 mit 1059 Kilometern an. Mehr »

GWM Haval H7 wird als Benziner, Hybrid und Plug-in-Hybrid angeboten

GWM-HAVAL-H7 Der chinesische GWM Haval H7 startet im November 2026 als Vollhybrid in Deutschland. Turbo-Benziner und Plug-in Hybrid folgen im Dezember. Mehr »

VW: Steigende Elektroauto-Nachfrage verschärft Kostendruck

VW-ID.-Polo-Trend- Volkswagens Elektroautos sind stärker gefragt, erzielen aber geringere Margen als Verbrenner. Der höhere BEV-Anteil erhöht den Kostendruck. Mehr »

Opel Grandland Electric: Erster Opel-Pkw mit 22-kW-Bordladegerät

Opel-Grandland-Electric- Mit 22-kW-Onboard-Charger sinkt die AC-Ladezeit des Opel Grandland Electric mit 78-kWh-Batterie von rund fünf auf etwas über 2,5 Stunden. Mehr »

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Über den Autor

Thomas Langenbucher ist Experte für Elektromobilität mit beruflichen Stationen in der Automobilindustrie und Finanzbranche. Seit 2011 berichtet er auf ecomento.de über Elektroautos, nachhaltige Technologien und Mobilitätslösungen. Mehr erfahren.

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