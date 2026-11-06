Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.
Renault Megane: Neue Elektro-Plattform könnte grundlegenden Wandel bringen
Renault plant ab 2028 neue Elektroautos mit bis zu 750 Kilometern Reichweite. Auch ein elektrischer Nachfolger des Megane könnte profitieren. Mehr »
Daimler-Truck-Umfrage: Viele Flottenentscheider halten E-Lkw für wirtschaftlicher als Diesel-Trucks
Viele Flottenbetreiber halten Elektro-Lkw bereits für wirtschaftlicher als Dieselmodelle. Doch die Ladeinfrastruktur bremst den Hochlauf. Mehr »
Dataforce-Analyse: Neue Kräfteverhältnisse auf dem Elektroauto-Markt
Während Tesla und chinesische Hersteller zulegen, verändern sich die Kaufkriterien. Preis und Lademöglichkeiten rücken in den Fokus. Mehr »
Audi A2 e-tron: Neuer E-Antrieb senkt Verbrauch auf 12,8 kWh
Der Audi A2 e-tron nutzt den APP350 mit bis zu 350 Nm. Mit 140 kW und optionalem Effizienzpaket verbraucht er nach WLTP-Norm 12,8 kWh/100 km. Mehr »
ADAC-Test 2026: Die besten Elektroautos für die Langstrecke
Der elektrische Mercedes CLA führt den ADAC-Langstreckentest 2026 mit 1071 Kilometern samt Ladestopp vor dem BMW iX3 mit 1059 Kilometern an. Mehr »
GWM Haval H7 wird als Benziner, Hybrid und Plug-in-Hybrid angeboten
Der chinesische GWM Haval H7 startet im November 2026 als Vollhybrid in Deutschland. Turbo-Benziner und Plug-in Hybrid folgen im Dezember. Mehr »
VW: Steigende Elektroauto-Nachfrage verschärft Kostendruck
Volkswagens Elektroautos sind stärker gefragt, erzielen aber geringere Margen als Verbrenner. Der höhere BEV-Anteil erhöht den Kostendruck. Mehr »
Opel Grandland Electric: Erster Opel-Pkw mit 22-kW-Bordladegerät
Mit 22-kW-Onboard-Charger sinkt die AC-Ladezeit des Opel Grandland Electric mit 78-kWh-Batterie von rund fünf auf etwas über 2,5 Stunden. Mehr »