Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.

Renault plant ab 2028 neue Elektroautos mit bis zu 750 Kilometern Reichweite. Auch ein elektrischer Nachfolger des Megane könnte profitieren. Mehr »

Viele Flottenbetreiber halten Elektro-Lkw bereits für wirtschaftlicher als Dieselmodelle. Doch die Ladeinfrastruktur bremst den Hochlauf. Mehr »

Während Tesla und chinesische Hersteller zulegen, verändern sich die Kaufkriterien. Preis und Lademöglichkeiten rücken in den Fokus. Mehr »

Der Audi A2 e-tron nutzt den APP350 mit bis zu 350 Nm. Mit 140 kW und optionalem Effizienzpaket verbraucht er nach WLTP-Norm 12,8 kWh/100 km. Mehr »

Der elektrische Mercedes CLA führt den ADAC-Langstreckentest 2026 mit 1071 Kilometern samt Ladestopp vor dem BMW iX3 mit 1059 Kilometern an. Mehr »

Der chinesische GWM Haval H7 startet im November 2026 als Vollhybrid in Deutschland. Turbo-Benziner und Plug-in Hybrid folgen im Dezember. Mehr »

Volkswagens Elektroautos sind stärker gefragt, erzielen aber geringere Margen als Verbrenner. Der höhere BEV-Anteil erhöht den Kostendruck. Mehr »

Mit 22-kW-Onboard-Charger sinkt die AC-Ladezeit des Opel Grandland Electric mit 78-kWh-Batterie von rund fünf auf etwas über 2,5 Stunden. Mehr »