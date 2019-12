Die Aral AG hat an ihrer Tankstelle in der Nellinger Straße 24 in Merklingen im Alb-Donau-Kreis zwei weitere „Ultraschnellladesäulen“ eröffnet. Das Aufladen von Elektroautos mit entsprechend geeignetem Batterie-System ist dort im Idealfall bis achtzig Prozent der Kapazität innerhalb von 10 bis 15 Minuten möglich.

Der neue Standort ist einer von insgesamt fünf in Deutschland geplanten Pilotstationen des Tankstellenunternehmens. Die Ladepunkte werden von Aral in Eigenregie betrieben. Man wolle verstehen, welches zukünftige Potenzial an einer Tankstelle besteht – angefangen vom Bau bis hin zur Stromversorgung und der Abrechnung, heißt es. Die Strom-Tankstellen verfügen über eine Ladeleistung von bis zu 320 Kilowatt. Zusätzlich bietet Aral auch zwei Normalladepunkte mit 22 Kilowatt an, die unter anderem für Plug-in-Hybride geeignet sind.

Zur Nutzung müssen sich die Kunden zunächst entweder mit einer Ladekarte, via App oder in einem Online-Portal über den QR-Code an der Ladesäule anmelden. Die Bezahlung an den Aral-Schnellladern erfolgt über eine mobile Bezahl-Webseite per Debitkarte, Kreditkarte oder Paypal. Es kann auch eine vorhandene Ladekarte eines Mobilitätsanbieters verwendet werden, sofern dieser eine Anbindung an den Service des E-Mobilitäts-Unternehmens Hubject hat. Aral-Flottenkunden können ihre „Fuel & Charge Card“ einsetzen.

„Die Mobilität der Zukunft wird aus einem Mix verschiedener Antriebstechnologien bestehen. Elektromobilität spielt dabei eine wichtige Rolle“, sagt Aral-Vorstand Patrick Wendeler zu den Investition in moderne Ladesäulen. „Wir können als Marktführer im deutschen Tankstellengeschäft eine ideale Anlaufstelle für Elektroautofahrer sein, vorausgesetzt das Laden geschieht ähnlich schnell wie das Tanken flüssiger Kraftstoffe.“

Aral hat bereits jeweils zwei seiner Ultraschnellladesäulen in Bochum und Schkeuditz eröffnet. Neben Merklingen sollen in Kürze auch noch Stationen in Dettelbach und Wittenburg in Betrieb gehen, die ebenfalls mit je zwei 320 Kilowatt-Anlagen ausgestattet werden. Im bundesweiten Netzwerk von Aral spielen die E-Auto-Lader vorerst weiter nur eine kleine Rolle: Mit ingesamt rund 2400 Tankstellen ist das Unternehmen eigenen Angaben nach die Nr. 1 im Deutschland Tankstellenmarkt.