BMW hat mitgeteilt, weltweit bereits eine halbe Million elektrifizierte Automobile ausgeliefert zu haben. Neben dem 2013 eingeführten Elektroauto-Kleinwagen i3 sorgten die diversen Hybridautos von BMW sowie Teilzeit-Stromer von MINI für den neuen Meilenstein. In Deutschland fahren Unternehmensangaben nach bisher rund 60.000 elektrifizierte BMW und MINI auf den Straßen.

„Eine halbe Million Fahrzeuge sind der beste Beweis: Mit unserem breiten Angebot elektrifizierter Fahrzeuge treffen wir genau den Bedarf der Kunden“, sagte BMW-Vorstandschef Oliver Zipse. „Jetzt erhöhen wir nochmal deutlich die Frequenz: In zwei Jahren wollen wir bereits eine Million elektrifizierte Fahrzeuge auf der Straße haben. Damit leisten wir unseren Beitrag zu wirksamem Klimaschutz.“

Nach fast sechs Jahren Pause bringt die Marke BMW ab dem nächsten Jahr weitere Elektroautos auf den Markt, den Anfang macht das SUV iX3. Anders als beim i3 setzt das Unternehmen künftig nicht auf eine eigenständige Plattform, sondern für mehrere Antriebe geeignete Architekturen. Mit dem iX3 ist 2020 damit erstmals ein Fahrzeug von BMW in vier verschiedenen Antriebsvarianten verfügbar: als Diesel, Benziner, Plug-in-Hybrid und mit reinem Elektroantrieb.

Zum in China für den Weltmarkt produzierten iX3 wurden kürzlich neue technische Details verraten. 2021 folgt der iNEXT, der als Technologie-Flaggschiff Elektromobilität mit hochautomatisiertem Fahren zusammenbringen soll. Der iNEXT wird in Dingolfing vom gleichen Montageband laufen wie die Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor und die Plug-in-Hybride. 2021 kommt mit dem i4 auch ein in der Premium-Mittelklasse angesiedeltes Elektroauto von BMW auf den Markt. Der i4 wird im Münchener Stammwerk gebaut.

Der i3 wird trotz neuerer Baureihen vorerst weiter im BMW-Portfolio bleiben: Die Bayern haben angekündigt, das Fahrzeug nochmals weiterzuentwickeln und die Produktion bis 2024 zu verlängern. Seit Ende dieses Jahres ergänzt zudem der MINI Cooper SE als weiteres rein elektrisches Fahrzeug die elektrische Modellpalette der BMW-Gruppe.

BMW „führender E-Mobilitäts-Anbieter“

„Mit aktuell zwölf elektrifizierten Fahrzeugen gehört die BMW Group zu den führenden Anbietern im Bereich Elektromobilität weltweit“, so das Unternehmen in einer Mitteilung. Seit 2016 sei man mit den angebotenen elektrifizierten Fahrzeugen Marktführer in Deutschland und halte auch europa- sowie weltweit einen Spitzenplatz. Für die kommenden Jahre hat BMW beschleunigte E-Mobilitäts-Ziele verkündet: In Europa soll 2021 ein Viertel aller verkauften Fahrzeuge elektrifiziert sein. 2025 soll der Anteil bereits ein Drittel und 2030 die Hälfte aller in Europa abgesetzten Fahrzeuge ausmachen.

„Bereits heute bieten wir für einen Großteil unserer Modellpalette eine elektrifizierte Antriebsvariante – vom MINI bis zum BMW 7er. Unsere Kunden haben also die Wahl. Nicht nur in Bezug auf ihr präferiertes Modell, sondern auch, wenn es um den für sie am besten geeigneten Antrieb geht“, so BMW-Vertriebsvorstand Pieter Nota. „Es ist diese Vielfalt, die sich unsere Kunden wünschen, um ihrer individuellen Mobilitätsanforderung optimal gerecht werden zu können.“