Porsche gehört bei der E-Mobilität zu den Vorreitern unter den deutschen Premium-Herstellern. Die Volkswagen-Tochter hat bereits mehrere Hybrid- und seit kurzem auch ein reines Elektroauto im Angebot. Mit Milliarden-Investitionen sollen weitere Stromer auf den Markt gebracht werden. Der Sportwagenbauer forderte nun mehr Unterstützung der Politik im Strukturwandel der Autoindustrie.

„Die Unternehmen können die finanziellen Kosten für die Qualifizierung ihrer Beschäftigten, die der gesamte Transformationsprozess notwendig macht, nicht mehr alleine stemmen“, sagte Porsche-Betriebsratschef Werner Weresch laut der Deutschen Presse-Agentur. Es brauche langfristige Programme vom Staat, der sich daran beteiligen müsse und die über das normale Kurzarbeitergeld hinausgingen.

Weresch sprach sich auf für mehr Tempo beim Ausbau der Infrastruktur für Elektroautos aus. Bei zunehmender E-Mobilität bestehe die Gefahr, dass es zu Warteschlangen an Ladesäulen kommt. Vor allem europaweit müsse die Ladeinfrastruktur mit einheitlichen Standards konsequent ausgebaut werden. „Es muss möglich sein, mit einem E-Auto beispielsweise von Skandinavien bis Sizilien fahren zu können, ohne dass man sich Sorgen machen muss, wo der Wagen geladen werden kann“, so der Porsche-Betriebsratschef.

Weresch mahnte auch den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien an. „Es geht um die gesamte Öko-Bilanz. Was nutzt es mir, mein Elektroauto mit Kohle- oder Atomstrom zu laden?“, sagte er. Es müsse langfristig sichergestellt werden, dass möglichst nur Ökostrom aus Sonne oder Windkraft zum Einsatz kommt. Auch die Produktion von batteriebetriebenen Fahrzeugen müsse möglichst CO2-neutral sein, so wie Porsche es mit der Fabrik für sein neues Elektroauto Taycan vorhabe.

Porsche hat kürzlich den ersten Taycan an einen Käufer in den USA ausgeliefert, ab Anfang nächsten Jahres werden europäische Kunden bedient. Die Marke konzentriert sich künftig ausschließlich auf Benziner, Hybride und vollelektrische Fahrzeuge – der Diesel ist kein Thema mehr. Auf den Taycan folgt dessen Derivat Cross Turismo. Anschließend steht der neue Macan auf dem Programm, der als reines Elektroauto konzipiert wird. Hinzu kommen weitere teilelektrische Varianten bestehender Modelle sowie leistungsstarke konventionelle Verbrenner.