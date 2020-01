Daimler-Betriebsratschef Michael Brecht hat in einem Interview mit dem Manager Magazin Befürchtungen geäußert, dass sich die Autohersteller bei der Umstellung auf Elektromobilität Lieferanten in Asien ausliefern. Die Beschwichtigung des eigenen Vorstandes bezeichnete er als „fast schon naiv“.

Laut einem Bericht der Wirtschaftszeitschrift stockt die Produktion des 2019 eingeführten Elektroautos EQC der Daimler-Kernmarke Mercedes-Benz. Auch in diesem Jahr würden deutlich weniger Einheiten des SUV gebaut als geplant, der Grund seien Batterie-Engpässe. Daimler hat die gemutmaßte Halbierung der EQC-Fertigung in diesem Jahr dementiert, der Betriebsratschef räumte jedoch Probleme beim Hochlauf der Batterieproduktion ein.

Angefangen habe es „vielleicht damit“, dass Elektroautobauer Tesla 2017 den deutschen Anlagenbauer Grohmann übernommen hat. Dieser sollte für Daimler die Batteriefertigung in Kamenz aufbauen, so Brecht – Grohmann ist künftig aber nur noch für das neue Mutterunternehmen aus den USA tätig. Das eigentlich Problem sei jedoch, dass es in Deutschland „viel zu wenig“ Kompetenz im Bereich Batteriezelle gebe.

Daimler baut in Kamenz Batteriepakete zusammen, die Zellen im Inneren kommen von Zulieferern aus Asien. Wie andere Autohersteller und deutsche Zulieferer scheuen die Schwaben bisher das Risiko und die Kosten einer groß angelegten eigenen Akkufertigung. Den Markt für Elektroauto-Batteriezellen dominieren daher derzeit andere. „Wir machen uns gefährlich abhängig von Herstellern in China und Korea“, warnte Brecht. „CATL oder LG Chem bilden mächtige Oligopole; sie können Verfügbarkeit und Preise der Zellen steuern.“

Es brauche deutsche oder europäische Zellproduzenten als Gegengewicht zu den übermächtigen asiatischen Anbietern, mahnte der Betriebsrat. Bei Daimler habe es Überlegungen in diese Richtung gegeben, der Vorstand sei aber nie überzeugt gewesen. Zwar sage die Führungsetage, „es sei kein Problem, die Zellen in der gewünschten Qualität und Menge zu bekommen“, so Brecht – „aber das ist fast schon naiv“.

Brecht geht davon aus, dass es Engpässe und unerwartete Preisaufschläge geben wird, da die bestehenden Akkufertiger die nötigen Kapazitäten nicht stemmen könnten. Daimler hat Ende 2018 verkündet, sich bis ins Jahr 2030 für mehr als 20 Milliarden Euro Zellen gesichert zu haben. Laut dem Betriebsratschef reicht das nicht, wenn die E-Mobilität schneller an Fahrt als von der Daimler-Führung erwartet aufnimmt.

Autohersteller brauchen Zell-Know-How

Brecht appellierte an das Management, „noch einmal genau nachzudenken“. Man müsse sich stärker in der Forschung engagieren, eigene Zellchemie entwerfen, die Fertigungsprozesse beherrschen und dazu in der Lage sein, den Lieferanten genaue Anforderungen zu übermitteln. Eine solche Strategie verfolgt etwa BMW, auch Volkswagen treibt mittlerweile eigene Akkus voran.

„Gute Zellen sind ein Wettbewerbsvorteil“, meinte Brecht. „Je effektiver, je besser eine Zelle ist, umso mehr können die Kosten gesenkt und die Reichweiten der Autos erhöht werden.“ Er merkte an, dass Daimler zumindest eine kleine Forschungsfabrik in Untertürkheim habe, in der Zellen und deren Chemie erprobt werden. Der Betriebsrat wünsche sich aber „mehr Mut“, beispielsweise zur Investition von einigen hundert Millionen Euro in ein Forschungszentrum.

Auch politisches Engagement sei nötig, sagte Brecht. Das Wirtschaftsministerium mache mit der ausgelobten Milliarde für deutsche Zellforschung und -produktion „einen guten Job“, das reiche aber nicht. Die europäische Politik müssen den hiesigen Unternehmen helfen, „die Kontrolle zu behalten“ – etwa durch die Forcierung von Akku-Fabriken in Europa. Zischen China und Europa müsse es zudem „faire Regeln für die Batterieproduktion“ geben.