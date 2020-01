Volkswagen-Vorstandschef Herbert Diess macht sich für ein abgestimmtes Verfahren zum Ausstieg aus der Kohle in der EU und einen „Masterplan“ für mehr Elektroauto-Ladesäulen stark. „Wir brauchen einen europäischen Kohleausstiegsplan mit verbindlichen Auslaufdaten für jeden Mitgliedstaat“, sagte er bei einer Veranstaltung in Brüssel. „Sonst haben wir keine Chance, unsere Klimaziele zu erreichen.“

Diess äußerte auch Forderungen nach EU-Vorgaben für einen Ausbau des Ladenetzes für Elektroautos. Es seien „bindende Ausbauziele für die einzelnen Mitgliedstaaten“ nötig, sagte er. „Und die EU muss denjenigen Ländern helfen, die den größten Aufholprozess vor sich haben. Wir brauchen einen europäischen Masterplan E-Mobilität.“ Nur wenn es ausreichend Ladepunkte gebe, könnten sich Elektroautos bei den Kunden durchsetzen.

Diess verwies auf die Niederlande in Bezug auf den Ausbau des Ladenetzes als besonders fortschrittlich, Deutschland bewege sich allenfalls im Mittelfeld. „Die Niederlande kommen auf beinahe 20 Ladepunkte je 100 Kilometer Straße, in Deutschland sind es weniger als drei“, hob er hervor. Eine Million Ladepunkte zu erreichen, sei ein durchaus realistisches Ziel.

Volkswagen steht in diesem Jahr die kritische Anlaufphase einer von Diess beschlossenen Elektroauto-Offensive bevor, im Zentrum steht das Mitte des Jahres kommende erste Modell der neuen Batterie-Wagen-Familie ID. Flankierend zu den geplanten neuen Stromern und eigenen Bemühungen bei der Ladeinfrastruktur fordert Volkswagen zusammen mit anderen Autoherstellern und Gewerkschaftern einen zügigeren Ausbau des Ladenetzes. Dabei erhoffe er sich Unterstützung durch Europa-Abgeordnete, sagte Diess.

Vor kurzem hatte sich auch der Betriebsratschef von Volkswagen Bernd Osterloh für eine europaweite Quote zum Aufbau von Elektroauto-Ladestationen ausgesprochen. „Ich erwarte mir schon von der Europäischen Union, dass man für die einzelnen Länder (…) eine Verpflichtung zum Aufbau so einer Infrastruktur vorgibt mit einer Quote“, so Osterloh. Die Verantwortung für den Ausbau der Ladestationen sehe er nicht bei den Autobauern. „Jetzt von den Fahrzeugherstellern zu verlangen, baut noch mal schnell die Ladeinfrastruktur auf, das finde ich dann auch schon spannend.“ Tankstellenbetreiber wie Aral, BP und Shell gehörten schließlich auch nicht den Fahrzeugherstellern.