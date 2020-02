Wenn es um den Umbau von Volkswagen zum Großserien-Produzenten von Elektroautos geht, steht vor allem Vorstandschef Herbert Diess in der Öffentlichkeit. Hin und wieder äußern sich auch Arbeitnehmervertreter und Mitglieder des Aufsichtsrates. Letzterem gehört der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) an. In einem Interview äußerte er seine Sicht der Dinge.

Darauf angesprochen, ob die nach dem Abgasskandal beschleunigten E-Auto-Ziele von Volkswagen reichen, um etwa mit Branchenprimus Tesla mitzuhalten, sagte Weil im Gespräch mit dem Handelsblatt: „Ich sehe da Volkswagen auf einem guten Weg.“ Das Unternehmen sei nicht nicht nur Teil der weltweiten Transformation der Branche, sondern treibe diese auch „gehörig voran“. Mit dem ab Mitte des Jahres zu den Kunden kommenden Batterie-Kompaktwagen ID.3 und anderen Modellen bringe Volkswagen „sehr gute Modelle“ auf den Markt. Auch im globalen Wettbewerb schlage sich der Konzern bislang „sehr gut“.

Konzernvorstand Diess hat für die Kernmarke VW im letzten Jahr die Absatzziele bei Stromern noch einmal erhöht. Da sich Elektroautos leichter und deshalb mit weniger Personal bauen lassen, fürchten immer mehr um ihren Arbeitsplatz. Das konzentrierte Vorgehen von Volkswagen bei der Ausrichtung auf die Zukunft ist laut Weil unabdingbar. „Ambitionierte Ziele sind notwendig in dem grundlegenden Umbau, in dem die ganze Automobilindustrie steckt“, so der SPD-Politiker. Wenn Arbeitsplätze wegfallen, sollte dies aber unter fairen Bedingungen stattfinden.

Volkswagen richtet sich umfassend, aber sukzessive auf die Elektromobilität aus. So wird etwa der Standort Zwickau zum reinen Elektroauto-Werk umgebaut, das Stammhaus in Wolfsburger hingegen vorerst weiter nur Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor herstellen. „Ein solches schrittweises Vorgehen ist aus meiner Sicht richtig“, meinte Weil. Er merkte an, „positiv überrascht“ zu sein, dass der komplizierte Umbauprozess bisher „ganz gut funktioniere“.

Volkswagen-Chef Diess hat seine Führungsmannschaft kürzlich darauf eingeschworen, die Neuausrichtung möglichst schnell voranzutreiben. Aufsichtsratsmitglied Weil sieht die Entwicklung bei dem Wolfsburger Konzern bereits auf einem guten Weg. „Wenn ich allein auf die letzten drei Jahre schaue, ist VW heute in weiten Teilen ein anderes Unternehmen“, sagte er. Die eingeschlagene Richtung sollte nun „mit Schwung fortgesetzt werden“.