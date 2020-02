BMW bringt in diesem Jahr mit dem iX3 das erste von mehreren geplanten modernen Elektroautos auf den Markt. Einen ersten Ausblick auf die Batterie-Version des Kompakt-SUV X3 gab es 2018, im letzen Jahr wurde dann die Antriebstechnik näher beleuchtet. Nun verrät BMW Details zu neuen „Aerodynamik-Rädern“, die mit dem iX3 Premiere feiern.

Die Räder und ihre Umströmung beeinflussen die Effizienz des Gesamtfahrzeuges laut BMW um bis zu 30 Prozent. Neben einem um fünf Prozent geringeren Luftwiderstandsbeiwert im Vergleich zu einem konventionellen X3 durch bessere Strömungsverhältnisse am Radhaus wiegen die neuen Aerodynamik-Räder 15 Prozent weniger als BMWs bisherige Aerodynamik-Felgen.

In Summe ergeben die Aerodynamik-Vorteile durch die neuen Räder am iX3 eine Verbrauchsreduzierung von gut zwei Prozent im europäischen WLTP-Testzyklus, so BMW. Das sorge für eine zusätzliche Reichweite von 10 Kilometern. Bei der Optik erlaube die neue Rad-Generation Freiheiten für weitere Fahrzeugmodelle. Auch der Technologieträger iNext und die Limousine i4 mit reinem Elektroantrieb sollen zur Markteinführung 2021 mit Varianten der Aerodynamik-Räder fahren.

Das Grundrad von BMWs Neuentwicklung ist so dimensioniert, dass es alle strukturellen Anforderungen zur Übertragung der Fahrdynamik-Kräfte übernimmt. „Für die aerodynamischen Anforderungen sind Einleger mit hochwertiger Anmutung zuständig. Aus dieser neuen Aufgabentrennung resultiert der substanzielle Gewichtsvorteil gegenüber früheren BMW Aerodynamik-Felgen“, erklären die Entwickler. Ein geringerer Materialeinsatz für das Grundrad führe in Verbindung mit den leichten Einlegern zu einer Reduzierung der ungefederten Massen, was der Fahrdynamik und der Effizienz zugutekomme. Zudem sei eine ressourcenschonende Fertigung möglich, da keine zusätzlichen Werkzeuge für eine spezielle, aerodynamisch-optimierte Rädervariante erforderlich seien.

Die in der Formgebung auf das leichte Grundrad abgestimmten Einleger werden im äußeren Bereich zwischen den Speichen integriert, wo sie Luftverwirbelungen am Radhaus und damit den Luftwiderstand reduzieren. „Die Aerodynamik-Räder werden damit zu einem wesentlichen Element des für den BMW iX3 entwickelten Gesamtpaketes für optimale Effizienz“, so BMW.

Ähnlich wie herkömmliche Räder können die Aerodynamik-Ausführungen in verschiedenen Farben lackiert, sowie mit matten oder glanzgedrehten Oberflächen versehen werden. Darüber hinaus lassen sie sich mit unterschiedlich designten Einlegern bestücken, etwa mit Farbakzenten des Karosseriedesigns. Die Einleger lassen sich außerdem mit unterschiedlicher Oberflächengestaltung auf einem Rad miteinander kombinieren.