Die EnBW hat bei den Wirtschaftsforschern von Prognos eine Marktbetrachtung der Ladeinfrastruktur und -tarife in Deutschland in Auftrag gegeben. Mit dem nun veröffentlichten „Lade-Report 2020“ wolle der Energiekonzern den aktuellen Stand beleuchten, Zusammenhänge erklären und Herausforderungen aufzeigen. Die Ergebnisse sollen zudem den Vorwurf lokaler Monopolbildung entkräften.

Die Auswertung zeige, dass sich der Markt in einer dynamischen Entwicklungsphase befindet. Gleichzeitig mache sie deutlich, dass der Wettbewerb funktioniert, sagt Prognos. So würden etwa die größten zwanzig Ladeinfrastruktur-Betreiber nur etwas mehr als die Hälfte aller öffentlichen Ladestationen in Deutschland betreiben. Eine Auswertung der Ladesäulendaten der Bundesnetzagentur zeige: Aktuell sind in Deutschland mehr als 1000 Unternehmen mit dem Aufbau der Ladeinfrastruktur für die E-Mobilität beschäftigt.

Der Lade-Report räume auch mit dem Vorwurf lokaler Monopolentwicklungen auf. Es gebe zwar Städte wie beispielsweise Düsseldorf oder Stuttgart, in denen die Ladeinfrastruktur mehrheitlich von einem Betreiber bereitgestellt wird. Dies und auch einzelne Konzentrationen auf Landesebene hätten aber keine negativen Auswirkungen für die Verbraucher. „Denn E-Autofahrer nutzen beim Laden an öffentlichen Ladestationen in den meisten Fällen die Angebote von EMPs (Electric Mobility Provider/E-Mobilitäts-Anbieter) – unabhängig vom Ladeinfrastrukturbetreiber“, erklärt Prognos.

Öffentlicher Ladebedarf

Die Analyse zeige, dass kurzfristig ein schneller Hochlauf öffentlicher Infrastruktur notwendig ist, um der steigenden Zahl an Elektroauto-Fahrern den Zugang zu Lademöglichkeiten zur Verfügung zu stellen. So gehe die Bundesregierung davon aus, dass sich der Anteil an Ladevorgängen an öffentlichen Ladestationen im Vergleich zu privaten Lademöglichkeiten in den kommenden Jahren von derzeit rund 15 auf bis zu 40 Prozent erhöhen wird.

„Rund 50 Prozent aller Autos sind in Besitz von Bewohnern in Mehrfamilienhäusern. Hier ist die Installation eines privaten Ladepunktes oft nicht oder nur erschwert möglich. Speziell in den Städten werden viele Fahrzeuge im öffentlichen Straßenraum geparkt“, sagt Alex Auf der Maur, Projektleiter bei Prognos. „Um perspektivisch einer breiten Masse von Nutzern den Zugang zur Elektromobilität zu ermöglichen – unabhängig der Wohnverhältnisse und Stellplatzsituation – wird ein zeitnaher und intensiver Hochlauf der öffentlich zugänglichen Ladeinfrastruktur gefordert. Eine ausreichende und öffentlich sichtbare Ladeinfrastruktur ist zudem ein entscheidender Faktor bei der Kaufentscheidung für ein Elektrofahrzeug.“

Beim weiteren Ausbau der Ladeinfrastruktur dürfe der Fokus nicht allein auf einer großen Flächenabdeckung liegen, meint Timo Sillober, der als Vertriebschef der EnBW auch die E-Mobilitäts-Aktivitäten des Unternehmens verantwortet. „Wir müssen auch Schnellladeparks vor allem dort bauen, wo sie benötigt werden – nicht nur entlang von Fernverbindungen, sondern auch im urbanen Raum. Das gibt Kunden das benötigte Vertrauen in die Elektromobilität.“

Komplexe Tarife

Mit Blick auf die in Deutschland verfügbaren Ladetarife attestiert der Lade-Report 2020 von Prognos eine große Vielfalt an Angeboten, Abrechnungsmodellen und hohe Preisspannen. Die Ladetarife würden mit der immer weiter verbreiteten Umstellung auf kWh-basierte Modelle jedoch zusehends vergleichbarer und transparenter. Insgesamt variierten die Kosten stark, es gebe aber für jedes Mobilitätsbedürfnis bereits passende und günstige Angebote. Die Entwicklung sei allerdings noch längst nicht abgeschlossen.

„Alle EMPs stehen vor der Herausforderung, attraktive Angebote zu schaffen, die die Kunden nicht nur verstehen, sondern die ihnen den Einstieg in die Elektromobilität so leicht wie möglich machen“, so Sillober. „Dazu gehören unter anderem klare und einheitliche Preise im gesamten Ladenetz inklusive Ausland sowie eine einfache Bezahlung. Denn nur so werden wir unserem gemeinsamen Anspruch gerecht, Elektromobilität in der Masse alltagstauglich zu machen.“

Der Prognos Lade-Report 2020 steht unter diesem Link zum Download zur Verfügung.