Audi hat Kurzarbeit in seiner Elektroauto-Fabrik in Brüssel angekündigt. Die Gewerkschaften seien außerdem darüber informiert worden, dass die Verträge von 145 Zeitarbeitnehmern nicht verlängert werden. 250 weitere könnten folgen, berichtet die belgische Nachrichtenagentur Belga.

Als Grund habe das Unternehmen Schwierigkeiten eines Zulieferers genannt, die nötigen Komponenten für den Einbau der Batterien in die Elektro-SUV zu liefern, erklärten Arbeitnehmervertreter den Angaben zufolge. Ein Werkssprecher sagte Belga, dass am Bau der Modelle e-tron und e-tron Sportback in Brüssel mehr als 300 Zulieferer beteiligt seien. Das mache die Abläufe komplex und führe manchmal zu „unerwarteten Situationen“.

Audi produziert seit September 2018 in Belgien mit dem SUV e-tron sein erstes Elektroauto. Auch der auf dem Modell basierende, demnächst offiziell startende e-tron Sportback mit flacher auslaufender Dachform wird in dem Land gefertigt. Was die anstehende Kurzarbeit für die E-Auto-Ziele von Audi in diesem Jahr bedeutet, ist unklar. Von den Ingolstädtern gibt es auch keine aktuellen Zahlen dazu, wie der e-tron bisher am Markt ankommt.

Hierzulande wurde der Audi e-tron mit einer Reichweite von 411 Kilometern gemäß WLTP-Norm zum Grundpreis von 79.900 Euro eingeführt. Seit Ende letzten Jahres rollt das Modell in aktualisierter Form ab 80.900 Euro von den Bändern. Nach Softwareanpassungen und mit optimierter Hardware sind neue e-tron laut Audi effizienter und schaffen mehr E-Kilometer. Die Top-Version e-tron 55 quattro fährt mit einer Batterieladung nun bis zu 436 Kilo­meter, die seit wenigen Wochen verfügbare zweite Variante e-tron 50 quattro (ab 69.100 Euro) 336 E-Kilometer.

Schon 2019 gab es Berichte über Probleme bei der Produktion des e-tron, zuvor hatte sich bereits der Start der Fertigung verzögert. Im April vergangenen Jahres hieß es, dass der Anlauf von Audis neuem Elektroauto unter einem Batterie-Engpass leide. Wegen der mangelnden Versorgung mit Akkus werde die Einführung des e-tron Sportback auf 2020 verschoben. Auch eine stockende Lieferung an Motoren aufgrund eines Streiks bremste zunächst den Elektroauto-Hochlauf.