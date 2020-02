Der deutsche Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) treibt in enger Kooperation mit Frankreich und anderen EU-Ländern große Fabriken für die Produktion von Elektroauto-Batteriezellen voran. Von den dafür bereitgestellten Fördermitteln könnte auch Tesla profitieren.

Altmaier halte deutsche Fördergelder für Tesla für möglich – vorausgesetzt, der Elektroautobauer aus Kalifornien erfülle bestimmte Kriterien. „Ich habe in meinen Gesprächen mit Elon Musk immer darauf hingewiesen, dass es keine Privilegierung, aber auch keine Diskriminierung gibt“, sagte der CDU-Politiker in einem Interview mit der Welt am Sonntag.

Für eine staatliche Förderung müssten Firmen gewissen Anforderungen „an die Nachhaltigkeit und Leistungsfähigkeit der Batterien“ gerecht werden. „Außerdem dürfen nicht nur verlängerte Werkbänke in Deutschland entstehen. Es muss auch Forschung und Entwicklung und Wertschöpfung in Deutschland stattfinden“, betonte Altmaier. Unternehmen, die diese Kriterien erfüllen, hätten „grundsätzlich die Chance, eine Förderung zu erhalten – auch Tesla“.

Tesla soll bereits staatliche Gelder für seine angekündigte erste Europa-Fabrik nahe Berlin beantragt haben. Die in der brandenburgischen Gemeinde Grünheide geplante Produktionsstätte soll neben Elektroautos auch Antriebe und Batterien herstellen, hat Unternehmenschef Elon Musk im vergangenen November erklärt. Zunächst liegt der Fokus laut Berichten aber auf der Fertigung des neuen SUV Model Y sowie anschließend des Mittelklassewagens Model 3.

Für die Batterieproduktion ist in der ersten Phase in der deutschen Tesla Fabrik offenbar vergleichsweise wenig Platz vorgesehen. Das legen öffentlich einsehbare Pläne für das Vorhaben nahe. Die vom Wirtschaftsministerium forcierte Fertigung von Zellen für Elektroauto-Batteriepacks in Deutschland soll dagegen möglichst schnell starten und große Mengen liefern. Ein erstes Projekt mehrerer Partner entsteht am Opel-Standort Kaiserslautern.

Altmaier zeigt sich im Gespräch mit der Welt am Sonntag zufrieden mit dem Akku-Engagement der Automobilbranche. „Über 55 Unternehmen aus 14 europäischen Ländern beteiligen sich inzwischen an der Initiative“, sagte der Minister. „Wir werden schon Mitte der 2020er-Jahre mehrere Tausend Arbeitsplätze in Deutschland haben, die Batteriezellen und Vorprodukte herstellen.“