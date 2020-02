Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) hat Anfang Februar eine Zwischenbilanz im Bereich E-Busse gezogen. Demnach gibt es hierzulande immer mehr Fahrzeuge und bessere Leistungen, die Finanzierung und Infrastruktur würden aber „große Herausforderungen“ bleiben.

Die Anzahl der im deutschen ÖPNV eingesetzten Batterie-Busse steige kontinuierlich und die Fahrzeuge würden hinsichtlich Zuverlässigkeit und Technik immer besser, so der VDV. Elektrische Busse seien in den deutschen Städten längst keine Seltenheit mehr, ihre Anzahl werde dieses Jahr nach Schätzungen des Branchenverbandes auf rund 1000 steigen. Hinzu kämen die seit Jahrzehnten etablierten Oberleitungsbusse.

„Die Verkehrsunternehmen elektrifizieren ihre Busflotten weiter und investieren in den Umbau der Betriebshöfe und Werkstätten. Erfreulich ist, dass die Elektrobusse immer besser und zuverlässiger werden“, sagte VDV-Präsident Ingo Wortmann. „Trotzdem sind sie noch deutlich teurer als ein moderner Euro-6-Dieselbus und auch in Sachen Reichweite müssen die E-Busse noch zulegen. Für einen stabilen städtischen Linienbusbetrieb brauchen wir mindestens 250 Kilometer, aktuell schaffen die Elektrobusse nur 150 bis maximal 250.“

Neben technischen Verbesserungen müsse es einen schnelleren Aufbau von Ladeinfrastruktur und Umbau der Werkstätten sowie Betriebshöfe geben. „Es fehlen die Gelder, um die für E-Busse nötige Infrastruktur bauen zu können. Hier sind Bund und Länder gefordert, ihr finanzielles Engagement deutlich zu erhöhen, wenn wir die Elektrifizierung der Busflotten mit Blick auf Klimaschutzziele und Emissionsminderungen im Verkehr schnell voranbringen wollen“, sagte Wortmann.

Aktuell fördert der Bund die Mehrkosten beim Kauf eines Elektrobusses mit 60 bis 80 Prozent. Auch den Umbau von Betriebshöfen und Werkstätten können sich die Verkehrsunternehmen mitfinanzieren lassen. Insgesamt stehen so für die nächsten drei Jahre rund 450 Millionen Euro an Bundesmitteln zur Verfügung. „Das ist zu wenig, um daraus einen Großteil der rund 33.000 ÖPNV-Linienbusse und auch noch den Umbau der Infrastrukturen zu finanzieren“, meinte Wortmann.

Dieselbusse weiter wichtig

Ein Elektrobus koste zwischen 600.000 bis 700.000 Euro, was doppelt so viel wie ein emissionsarmer neuer Dieselbus sei. „Viele unserer Unternehmen stehen jetzt vor der kurzfristigen Herausforderung, ihr Angebot vor Ort ausweiten zu müssen, damit mehr Fahrgäste vom Pkw umsteigen. Das geht aktuell am schnellsten und kostengünstigsten über die Anschaffung von Dieselbussen“, erklärte der VDV-Präsident.

Der Bus sei aus Branchensicht für die zeitnahe Erreichung der Klimaschutzziele im Verkehrssektor ein entscheidendes Verkehrsmittel, da diese Fahrzeuge kurzfristig und ausreichend verfügbar sind. Mit ihnen könne man eine zeitnahe Angebotsausweitung erreichen, während parallel die Schienensysteme ausgebaut und modernisiert werden. Vor allem emissionsarme Euro-6-Dieselbusse müssten in den kommenden Jahren einen Beitrag leisten, damit das Bus-Angebot insgesamt steigen kann. „Dies ist aber auch eine Frage von zusätzlichem qualifiziertem Personal. Über den bloßen Austausch des Antriebs von Diesel zu Elektro können wir keine weiteren Fahrgäste befördern. Das geht nur über mehr Fahrzeuge und damit mehr Fahr- und Werkstattpersonal“, so Wortmann.

Rund 400 E-Busse sind nach Informationen des VDV in Deutschland bereits in Betrieb, weitere 750 bestellt – Tendenz steigend. „Der Umstieg auf E‑Busse endet nicht mit dem Austausch der Fahrzeuge – er vollzieht sich über Jahre. Betriebshöfe, Tankstellen, Netzanschlüsse und Werkstätten müssen um- bzw. neugebaut werden. Da die Reichweiten von E-Bussen zunächst geringer sind, wird – nur um das Angebot zu halten – eine höhere Anzahl von Fahrzeugen und Fahrern gebraucht“, betonte Wortmann.

Die Branche räume auch dem Wasserstoff oder synthetischen Kraftstoffen einen Platz in den Busflotten der Zukunft ein, etwa für den Einsatz im ländlichen Raum, merkte der VDV an. Allerdings brauche es hier wie beim Batterie-Bus noch weitere technische Entwicklungen und deutlich günstigere Beschaffungskosten für die mit Wasserstoff betriebenen Fahrzeuge beziehungsweise steuerliche Anreize zum Einsatz von regenerativen Kraftstoffen.