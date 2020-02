Volkswagen Nutzfahrzeuge konnte sich einen Großauftrag für den Ende 2018 eingeführten e-Crafter sichern. Die Wolfsburger teilten mit, in den kommenden zwei Jahren insgesamt 420 der Elektro-Transporter an das französische Citylogistik-Unternehmen Chronopost zu liefern.

„Das ist der bislang größte e-Crafter-Einzelauftrag eines Flottenkunden und ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung nachhaltige Transportlösungen für urbane Zentren. Wir danken Chronopost für das Vertrauen, unsere Fahrzeuge auf der letzten Meile zum Kunden einzusetzen“, so Heinz-Jürgen Löw, Mitglied des Markenvorstands für Vertrieb und Marketing. Mit dem e-Crafter sei ein großflächiger Umstieg auf emissionsfreie Transporter „keine Utopie mehr“. Mit dem Großauftrag werde sich der e-Crafter auch im rauen Alltag der Citylogistik bewähren.

Chronopost beliefert seit September 2019 die Stadt Paris exklusiv mit einer Flotte von alternativ betriebenen Fahrzeugen. Ab Mitte dieses Jahres sollen es mehr als 18 Städte in Frankreich sein. „Die Einführung einer Flotte von 100% sauberen Fahrzeugen, die den Stadtbereich beliefern, ist eine Verpflichtung und eine starke Investition in die Zukunft“, sagte Chronopost-Präsident Martin Piechowski. „Elektrofahrzeuge, wie der von uns gewählte e-Crafter, verfügen nun über eine ausreichende Autonomie, um in großem Maßstab in ganz Frankreich eingesetzt zu werden und die Zustellung der letzten Meile sicherzustellen, indem die Logistikleistung ohne störende Umweltbelastungen für die Anwohner in die Städte gebracht wird.“

Der maximal 90 km/h schnelle, auf Zuladungen bis 998 Kilogramm oder 10,7 m³ Laderaumvolumen ausgelegte VW e-Crafter ist 100 kW (136 PS) stark. Die Reichweite liegt kombiniert bei bis zu 115 Kilometern, im Stadtverkehr bei 159 Kilometern gemäß WLTP. Die 35,8-kWh-Batterie lässt sich an einer Schnellladestation via CCS mit 40 kW in 45 Minuten zu 80 Prozent füllen. Volkswagen zielt mit dem e-Crafter auf im innerstädtischen Bereich aktive Unternehmen ab, vor allem Zusteller des Kurier- und Logistiksektors, Handwerksbetriebe, Einzelhändler und Energieversorger.