Ionity, gegründet von Volkswagen, BMW, Daimler und Ford, hat zu Beginn des Jahres die Preise an seinen Schnellladesäulen deutlich erhöht. Wer keinen Vertrag hat, zahlt an den entlang von europäischen Fernstraßen gelegenen Strom-Tankstellen statt pauschal acht Euro nun 79 Cent pro bezogener Kilowattstunde (kWh). Die EnBW kritisiert das neue Preismodell.

„Die Diskussionen der vergangenen Wochen rund um Ad-hoc-Ladepreise bei Ionity haben auch vor uns nicht Halt gemacht“, so der süddeutsche Energiekonzern in einer Info-Mail an Medien. Man könne die Preiserhöhung als Ladepunkt-Betreiber („Charge Point Operator“/CPO) sowie „E-Mobility-Provider“ (EMP) mit Blick auf die Kosten des Ausbaus der Ladeinfrastruktur nachvollziehen. Gleichzeitig sei man „davon überzeugt, dass eine Preispolitik die Bedürfnisse aller Verbraucher berücksichtigen muss – ganz gleich in welcher Marktrolle die Akteure handeln“.

Vor diesem Hintergrund sehe man den neuen kWh-Preis an Ionity-Säulen von 0,79 Euro „als kontraproduktiv“, erklärte die EnBW. Der Auftrag der CPOs und EMPs im Land sei „nicht weniger, als der Elektromobilität Vorschub zu leisten und einer breiten Masse den Zugang zur Elektromobilität zu ermöglichen“. Dies könne „natürlich nicht als dauerhaftes Subventionsprogramm“ erfolgen, aber „unbedingt kundenfreundlich“.

Die EnBW werde ihre eigenen „mobility+ Tarife“ bis auf weiteres nicht anpassen, unterstrich der Konzern. Die Nutzer zahlen damit an Ionity-Stationen derzeit noch 0,49 Euro pro kWh. Welche Gebühren der EnBW für Ladungen ihrer Kunden im Ionity-Netz berechnet werden, ist nicht bekannt. Die Einkaufskonditionen dürften aber über der den Endnutzern aktuell berechneten Gebühr liegen.

Man prüfe mit Ionity derzeit Möglichkeiten, das Angebot an den Bedürfnissen der Elektroauto-Fahrer auszurichten, teilte die EnBW weiter mit. Bis dahin empfehle man Kunden von mobility+, „die auch zukünftig einfach, schnell und kostentransparent laden möchten, alternative Ladestandorte zu nutzen“.

Firmenchef Michael Hajesch hat die neue Preisstrategie von Ionity verteidigt. Man biete Elektroauto-Fahrern aller Marken schnelle, zuverlässige und gezielt platzierte Ladeinfrastruktur mit Ökostrom sowie guten Service. All das bringe dem Unternehmen auch mit dem neuen Tarifmodell noch keinen Gewinn. Die Kritik an den Gebühren wolle man zum Anlass nehmen, „das Produkt Ionity“ besser zu erklären.