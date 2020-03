Mit dem Ami hat Citroën für dieses Jahr ein Kleinst-Elektroauto speziell für die Stadt angekündigt. Die Marke arbeitet im Rahmen der E-Offensive des französischen Mutterkonzerns PSA für 2020 laut einem Bericht an weiteren reinen Stromern. Vorgesehen sein sollen eine kompakte Kombilimousine und ein Van.

Das Elektro-Kombilimousine werde über eine „selbstbewusste“ Optik und hohen Komfort verfügen, sagte Produktchefin Laurence Hansen im Gespräch mit Autocar. Flankierend werde die neue Baureihe in Benzin- und Dieselversionen angeboten. Technische Details zu dem Modell nannte die Citroën-Managerin noch nicht. Sie verriet nur, dass das Design konventioneller als beim C4 Cactus ausfallen werde. Das Fahrzeug werde zudem etwas höher fahren und so zwischen traditionellen Kombilimousinen und SUV positioniert.

Laut Citroën-Chef Vicent Cobee hat das kommende Elektroauto zentrale Bedeutung für das angepeilte Wachstum des Herstellers in Europa. „Das Auto wird im Kern ein echter Citroën sein, beim Design, der Innovation und dem Komfort“, so Cobee. Beim aktuellen C4 Cactus habe man etwas zu sehr auf Innovation gesetzt, bei dem neuen Wagen stehe daher wieder die breite Attraktivität in seinem Segment im Fokus.

Die geplante elektrische Kombilimousine soll das einzige Elektroauto seiner Art im Citroën-Programm sein, berichtet Autocar. Ein weiteres Batterie-Modell werde eine elektrische Ausführung des Vans Spacetourer, die Ende des Jahres mit Platz für neun Personen komme. Weitere Vans mit E-Antrieb seien in Arbeit.

„2020 beginnen wir mit einer großen Produktoffensive bei elektrifizierten Fahrzeugen. Stille und Komfort sind der Luxus von heute und diese Wagen werden eine großartige Antwort darauf sein“, sagte Cobee. „Elektrifizierung ist viel mehr als eine politische Vorgabe. Es ist eine Möglichkeit, ein neues Niveau beim Komfort im Verkehr zu erreichen.“

Bis 2025 will Citroën von jedem seiner Modelle mindestens eine teil- oder vollelektrische Variante anbieten. Bereits auf dem Markt sind der in die Jahre gekommene Kleinstwagen C-Zero und das offene Freizeitauto E-Méhari mit reinem Elektroantrieb sowie das neue Kompakt-SUV C5 Aircross mit Plug-in-Hybrid-System.