Günther Schuh hat 2014 den von ihm mitgegründeten Elektro-Transporter-Hersteller StreetScooter an die Deutsche Post verkauft. Aktuell baut der Professor für Produktionstechnik mit seinem neuen Startup e.GO Mobile batteriebetriebene Kleinwagen. Nach dem kürzlich verkündeten Aus der StreetScooter-Produktion denkt Schuh über einen Rückkauf der Firma nach. In einem Interview hat er einen Überblick über seine aktuellen Vorhaben gegeben.

Schuh und seine Mitstreiter hätten sich damals nicht für StreetScooter „die Beine ausgerissen, damit es jetzt von einem Großkonzern zerstört wird“, sagte Schuh im Gespräch mit dem Magazin Edison. Er habe sich daher bei der Post gemeldet und Hilfe angeboten. Ob er ein konkretes Übernahmeangebot für StreetScooter macht, hänge neben den Konditionen von dem Zustand der Fahrzeuge ab. Es komme „auf die Risiken und gegebenenfalls den Nachholbedarf an“.

Neben dem Lieferwagen Work und weiteren geplanten Modellen verfügt StreetScooter über zwei Produktionsstätten. Diese seien für e.GO Mobile interessant, da es sich auf einem Wachstumspfad befinde und bald neue Kapazitäten benötige. Auch das StreetScooter gehörende Testgelände, Montageanlagen und andere Aktiva seien attraktiv, so Schuh.

e.GO Mobile befindet sich derzeit selbst in einer kritischen Phase. Die Verzögerungen beim Hochlauf des Erstlingswerks Life und die finanziellen Herausforderungen für das junge Unternehmen versuchte Schuh zu relativieren. Ein Startup sei „immer in unruhigem Fahrwasser, bis es cash-positiv ist“, das werde bei e.GO Mobile Ende des Jahres der Fall sein.

Berichte über eine mögliche Insolvenz von e.GO Mobile spielte der Firmenchef herunter. Im US-Tech- und Gründer-Mekka Silicon Valley schramme jedes Startup „alle neun Monate am Crash vorbei“. In „Sparkassen-Deutschland“ würde es aufgrund der Risiken dagegen mitunter heißen, dass dem Unternehmen die Insolvenz droht. „So spektakulär war das nicht“, betonte Schuh.

Expansion mit e.GO Mobile

e.GO Mobile soll nun expandieren, unter anderem nach Nordamerika und China. Der Einstieg in den letzteren Markt soll zusätzlich zu frischem Kapital der bestehenden Aktionäre weitere Mittel bereitstellen. Das geplante Joint Venture mit einem chinesischen Unternehmen verzögere sich wegen der Coronavirus-Krise jedoch, sagte Schuh. Sollte der Fortschritt in China weiter stocken, könnte der Einstieg in Nordamerika vorgezogen werden.

Auch in Europa soll es vorangehen, die Lieferkette für den Life stehe nun wieder. Der Start im vergangenen Jahr und die anschließenden Auslieferungen erster Fahrzeuge verliefen unter anderem wegen fehlerhafter Batterien stockend. Neue Dynamik sollen zwei Sondermodelle bringen: eine sportliche und eine Geländeversion des Life. Letztere gibt es lauft Schuh ab nächsten April auf 1000 Einheiten limitiert. Mit dem Preis von wohl über 30.000 Euro wolle man auch testen, ob der Markt ein solches Modell von e.GO Mobile annimmt.

Neben dem Life will e.GO Mobile hochautomatisierte Elektro-Kleinbusse und -Transporter anbieten. Das neue Werk für den Kleinbus e.GO Mover sei fast fertig, erklärte Schuh. Derzeit würden 24 Vorserienfahrzeuge gebaut, die Serienproduktionsfähigkeit visiere man für Anfang 2021 an.

Ein weiteres mögliches Elektroauto des Aachener Startups ist das Anfang 2019 von VW vorgestellte Showcar ID. BUGGY, das in Kooperation mit e.GO Mobile entstehen könnte. „Wir sind mit dem Projekt sehr weit gekommen“, verriet Schuh. Der Spaß-Stromer habe für VW allerdings keine hohe Priorität. Der Wolfsburger Autokonzern müsse noch entscheiden, ob der ID. BUGGY tatsächlich in Serie geht.