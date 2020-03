Oliver Zipse, seit sieben Monaten Vorstandschef der BMW Group, hat im Rahmen der Bilanzpressekonferenz 2020 für den Konzern das Ziel der „Innovationsführerschaft“ ausgerufen. Dazu will er Milliarden in Technologien der Zukunft investieren.

„Neue Technologien sind der Schlüssel zur Zukunft der Mobilität. Bis 2025 nehmen wir mehr als 30 Milliarden Euro für Forschung und Entwicklung in die Hand, um unsere Rolle als Innovationsführer weiter auszubauen. Das ist auch Ausdruck unserer Zuversicht für die zukünftige Geschäftsentwicklung“, sagte Zipse. Entscheidend sei, dass BMW unterschiedlichste Technologien in ein Gesamtsystem integrieren kann. „Wer Hardware und Software gleichermaßen beherrscht und zusammenführt, wird nachhaltig die Zukunft des Automobils gestalten. Wir sehen uns hier ganz klar auf der Überholspur“, so Zipse.

Für den Wandel der Automobilbranche sei BMW gut aufgestellt und habe einen „klaren Wettbewerbsvorteil“. So habe sich das Unternehmen frühzeitig mit der Elektrifizierung seiner Modellpalette auf die neuen CO2-Ziele vorbereitet, früh die Grundlagen für mehr Effizienz und stärkere Leistung gelegt und in den vergangenen Jahren 46.000 Mitarbeiter im Bereich E-Mobilität geschult. Auch den Zugang zu Rohstoffen für Stromer habe das Unternehmen strategisch abgesichert: Ab diesem Jahr kaufe die BMW Group Kobalt und Lithium selbst ein und stelle sie ihren Lieferanten für Batteriezellen zur Verfügung.

Weniger konventionelle Antriebe, mehr Stromer

Um die hohen Vorleistungen für Zukunftstechnologien zu kompensieren, treibe BMW seine Effizienz weiter voran. Dazu setze das Unternehmen unter anderem auf noch schnellere digitale Prozesse und schlankere Strukturen. Auf der Produktseite sollen im Übergang zu neuen Fahrzeugarchitekturen ab 2021 bis zu 50 Prozent der klassischen Antriebsvarianten entfallen – „zugunsten von zusätzlichen elektrifizierten Antrieben“.

Mit Blick auf die CO2-Emissionen seiner Neuwagenflotte erklärte BMW, auch in diesem Jahr sein für die europäischen Neuzulassungen selbstgesetztes Ziel erreichen zu wollen. Dieses liege um rund 20 Prozent unter der Vorgabe aus dem Jahr 2019. Das CO2-Ziel soll zu einem Drittel mit weiteren Verbesserungen der konventionellen Antriebe und zu zwei Dritteln mit dem Zuwachs von elektrifizierten Fahrzeugen erreicht werden.

Wie bereits in den Monaten zuvor betonte BMW bei der Bilanzpressekonferenz seine Rolle als Pionier der Elektromobilität und führender Anbieter von elektrifizierten Fahrzeugen. Ende 2021 wolle das Unternehmen über eine Million Fahrzeuge mit vollelektrischem oder Plug-in-Hybrid-Antrieb auf die Straße gebracht haben. Dann soll es fünf reine Elektroautos geben: Neben dem schon 2013 eingeführten BMW i3 den Ende 2019 gestarteten MINI Cooper SE. In diesem Jahr folgen der BMW iX3 und 2021 dann der BMW iNEXT sowie der BMW i4.

Auch die Strategie der Technologieoffenheit hob BMW erneut hervor. „Wir haben modulare, skalierbare und intelligente Architekturen in unseren Werken installiert. Deshalb können wir je nach Nachfrage schnell und flexibel skalieren“, sagte Zipse. „Aktuell fertigen wir in elf Werken elektrifizierte Fahrzeuge. Der Kunde bekommt immer einen vollwertigen BMW oder MINI, egal welcher Antrieb verbaut wurde. Er erhält alle BMW typischen Eigenschaften im besten Gesamtpaket.“

Coronavirus-Krise

Zu der Ausbreitung des Coronavirus sagte Zipse: „Solidarität und verantwortungsvolles Handeln sind das Gebot der Stunde. In unserer Gesellschaft ist es die Aufgabe der Starken, die Schwachen zu schützen. Deswegen unterstützt die BMW Group die Maßnahmen, mit denen die Verbreitung des Coronavirus gebremst werden soll, umfassend.“ Der absehbaren Entwicklung der Nachfrage auf den weltweiten Automobilmärkten begegne das Unternehmen mit einer frühzeitigen Anpassung seiner Produktion.

Mit Blick auf die Belegschaft nannte BMW als Reaktion auf den Coronavirus drei Instrumente: Ein flexibles Arbeitszeitkonto, die Möglichkeit im Homeoffice zu arbeiten sowie die betriebliche Regelung zur Kurzarbeit. „Ich bin davon überzeugt, dass wir mit diesen drei Instrumenten unsere Belegschaft sinnvoll und sicher durch diese Corona-Krise steuern“, erklärte der Gesamtbetriebsratsvorsitzende der BMW AG Manfred Schoch.