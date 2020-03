Frank Blome leitet bei der Sparte Volkswagen Group Components das Geschäftsfeld Batteriezelle. In einem von Volkswagen veröffentlichten Interview erklärte er, wie der neue Modulare E-Antriebs-Baukasten (MEB) funktioniert und welche Fortschritte er in der Batterietechnik erwartet. ​

„Ich bin überzeugt, dass wir bei neuen Modellen wie dem ID.3 sehr von unserer modernen Elektro-Plattform, dem MEB, profitieren“, sagte Blome. Der ID.3 ist die erste Baureihe der neuen Elektroauto-Familie ID., mit der VW eine weltweite E-Mobilitäts-Offensive einläutet. Bei dem im Sommer startenden Stromer habe der Wolfsburger Hersteller zum ersten die Chance gehabt, das Fahrzeug um die Batterie herum zu entwickeln. Dadurch stehe anders als bei auf Verbrenner-Architekturen basierenden Elektroautos sehr viel Platz für den Energiespeicher zur Verfügung. Das Ergebnis seien Reichweiten zwischen 330 und 550 Kilometern zu bezahlbaren Preisen.

„Der MEB ist ein entscheidender Pluspunkt“, unterstrich Blome. Mit dem Angebot von unterschiedlichen Batteriegrößen gebe man den Kunden die Chance, zwischen verschiedenen Varianten zu wählen und so den Fahrzeugpreis zu beeinflussen. Entscheidend dafür sei der modulare Aufbau des MEB. „Bei einer einheitlichen Architektur haben wir die Möglichkeit, im Unterboden der Fahrzeuge eine unterschiedliche Anzahl von Speichermodulen unterzubringen. Durch diese Standardisierung können wir die Batteriesysteme sehr effizient und flexibel produzieren“, erklärte der VW-Manager.

Wie bei Smartphones lässt die Leistungsfähigkeit von Akkus allmählich nach. Dazu Blome: „Unsere Batterien sollen selbstverständlich ein ganzes Autoleben halten – und das ist deutlich länger als die Nutzungsdauer der meisten Handys.“ VW garantiere für acht Jahre oder 160.000 Kilometer eine Mindestkapazität der Batterie von 70 Prozent. Ähnlich wie beim Smartphone könnten die Kunden die Haltbarkeit der Batterie mitbeeinflussen. Dabei gelte die Faustregel: Normales Laden ist schonender als Schnellladen. Wer die Batterie nur auf 80 Prozent statt auf 100 Prozent lädt, könne die Lebensdauer ebenfalls erhöhen.

Batterie „kein Sondermüll“

Bei Elektroautos macht die Batterie einen Anteil von bis zu 40 Prozent der Wertschöpfung aus. Die Wiederverwertung des eingesetzten Materials ist dadurch aus wirtschaftlicher wie auch aus Umweltsicht ein wichtiger Faktor. Volkswagen übernehme Verantwortung für den gesamten Wertstoffkreislauf der Batterie, betonte Blome. Alle Aktivitäten von der Batteriezell-Produktion bis zum Recycling seien bei Volkswagen Group Components gebündelt. Die Batterie stelle keinen Sondermüll, sondern eine wertvolle Rohstoffquelle dar. Das Ziel sei daher ein möglichst hohes wertstoffliches Recycling und die Wiederverwertung wertvoller E-Rohstoffe wie Nickel, Mangan, Kobalt sowie Kupfer, Stahl und Aluminium – „ökologisch und wirtschaftlich nachhaltig“.

Die Batterie werde am Ende ihres Fahrzeug-Lebenszyklus soweit möglich repariert, für eine Zweitnutzung in neuen Produkten – etwa VWs flexibler Schnellladesäule – verwendet und im Anschluss recycelt, so Blome weiter. Volkswagen Group Components arbeite an einem Recycling-Konzept, um Rohstoffe in die Herstellungs-Prozesskette zurückzuführen. Am Standort Salzgitter entstehe dafür aktuell eine Pilot-Recyclinganlage. Das Projekt sei zunächst auf bis zu 1200 Tonnen Batterien pro Jahr ausgelegt, was rund 3000 Batteriesystemen pro Jahr entspreche. Größere Mengen an Batterie-Rückläufern seien erst ab 2030 zu erwarten.

Mit Blick auf seine Erwartungen zu den Fortschritten in der Batterietechnik versicherte der Experte, dass Volkswagen kontinuierlich an weiteren Verbesserungen arbeite – vor allem bei Kosten, Reichweite und Ladezeiten. „Ich rechne damit, dass wir etwa ab 2024 durch den Einsatz vor Silizium-Anoden die Ladezeiten spürbar verkürzen und den Energiegehalt erhöhen können“, sagte Blome. Den nächsten großen Sprung erreiche das Unternehmen wahrscheinlich mit Festkörper-Batterien, an deren Marktreife arbeite man derzeit intensiv mit dem US-Partner QuantumScape

Zum Aufbau von Volkswagens eigener Batteriezell-Produktion in Salzgitter sagte Blome, dass der Konzern den Produktionsstart gemeinsam mit seinem Joint Venture-Partner Northvolt für Anfang 2024 plane. Die Jahresleistung der Batteriefabrik werde 16 Gigawattstunden betragen. Eine Option, auf 24 Gigawattstunden zu erhöhen, sei im Bauantrag angedacht. Bereits arbeiteten in Salzgitter rund 300 Experten unter anderem an innovativen Fertigungsverfahren etwa für Lithium-Ionen-Akkus.