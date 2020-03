Toyota hat bekanntgegeben, einen Brennstoffzellen-Lkw zu entwickeln. Das mit Wasserstoff arbeitende Elektrofahrzeug bauen die Japaner zusammen mit dem Nutzfahrzeug-Spezialisten Hino Motors. Entstehen soll ein schwerer Truck, der rund 600 Kilometer ohne lokale Schadstoffemissionen zurücklegen kann.

Die technische Basis des geplanten Nutzfahrzeugs mit 25 Tonnen Gesamtgewicht liefert das Antriebssystem aus der Brennstoffzellen-Limousine Toyota Mirai. Der Lkw selbst basiert auf dem Modell Hino Profia. Das Fahrgestell wurde für den Einsatz als Brennstoffzellen-Fahrzeug angepasst, „umfassende Gewichteinsparungen“ sollen eine hohe Ladekapazität ermöglichen.

Bei dem Herz des Brennstoffzellen-Antriebs, zwei sogenannten Stacks, handelt es sich um für die nächste Generation des Toyota Mirai konzipierte Komponenten. Für die anvisierte Reichweite mit einer Tankfüllung von 600 Kilometer wird im Fahrbetrieb Wasserstoff in elektrische Energie umgewandelt, die einen Elektromotor antreibt. Als Emission entsteht dabei nur Wasserdampf. Ist der Tank leer, sollen sich die Wasserstoff-Behälter in wenigen Minuten wieder befüllen lassen. „Der Brennstoffzellen-Lkw erfüllt sowohl die Anforderungen an Umweltverträglichkeit als auch an Nutzbarkeit“, so Toyota.

Toyota und Hino forschen laut dem japanischen Autokonzern seit mehr als 15 Jahren gemeinsam an Brennstoffzellen-Technologie und sehen in Wasserstoff eine wichtige Energiequelle der Zukunft. In Zukunft soll die Partnerschaft weiter vertieft werden, um das insbesondere von Toyota erklärte Ziel einer „Wasserstoffgesellschaft“ zu beschleunigen.

Die Brennstoffzellen-Technologie und deren Einführung im Güterlastverkehr leiste einen wichtigen Beitrag zu den Nachhaltigkeitszielen der Unternehmen, sagt Toyota. Der Konzern hat angekündigt, seine CO2-Emissionen deutlich zu verringern. Der Flottenausstoß soll bis 2050 um 90 Prozent gegenüber 2010 reduziert werden. Außerdem sollen die Emissionen in der Produktion minimiert werden.