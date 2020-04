Renault will mit weiteren Elektroautos an den Erfolg des Batterie-Kleinwagens ZOE anknüpfen. Neben unter anderem einer E-Ausführung des Kleinstwagens Twingo und der Europa-Version des Mini-SUV K-ZE für die rumänische Günstig-Tochter Dacia ist laut einem Bericht auch ein kompaktes SUV der Franzosen für die Stadt geplant.

Wie das französische Autoportal L’argus berichtet, soll das neue, intern als „BCB“ bezeichnete Modell im nächsten Jahr als erstes auf der neuen modularen Elektro-Plattform CMF-EV eingeführt werden. Die Vorstellung werde für Oktober dieses Jahres anvisiert. Optisch soll sich das SUV an der Anfang März vorgestellten Studie Morphoz orientieren. Mit etwa 4,2 Metern Länge werde der neue Stromer nur geringfügig kleiner als das herkömmlich angetriebene SUV Renault Captur ausfallen.

Renault hat erklärt, dass der Morphoz in der Ausführung mit 4,6 Meter Länge und großer 90-kWh-Batterie 700 Kilometer auf der Autobahn zurücklegen kann. Neben einem modernen Antriebssystem stehen bei den Elektroautos auf CMF-EV-Basis das Format und die Optik im Mittelpunkt. Der weite Radstand biete in Verbindung mit den weit außen positionierten Rädern neue Möglichkeiten beim Fahrzeugdesign und der Raumgestaltung, so Renault.

Der BCB soll in mehreren Versionen mit unterschiedlicher Leistung und Reichweite angeboten werden. Das Top-Modell werde um die 550 bis 600 Kilometer mit einer Ladung fahren können, mutmaßt L’argus. Konkrete technische Details zu dieser oder den anderen Ausführungen hat die Redaktion noch nicht in Erfahrung bringen können.

Der Marktstart des rein batteriebetriebenen Kompakt-SUV ist für Frühjahr 2021 vorgesehen, heißt es. Der genaue Zeitplan hänge jedoch von der weiteren Entwicklung der Coronavirus-Krise ab. L’argus schreibt in seinem Bericht von einem weiteren auf CMF-EV aufbauenden Elektro-SUV. Dieser Stromer werde ähnlich groß wie der knapp 4,45 Meter lange Renault Kadjar ausfallen. Das Fahrzeug mit dem Arbeitstitel „HCC“ solle 2022 zu den Händlern rollen, mehr ist zu diesem Elektroauto bislang nicht bekannt.