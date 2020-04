Für besseres Klima in Städten gelten neben E-Bussen auch lokal emissionsfreie Taxis als wesentlich. Noch setzen allerdings nur wenige Anbieter der Branche auf elektrisch betriebene Fahrzeuge. Dafür ist neben den hohen Preisen und begrenzten Reichweiten aktueller Modelle auch der Aufwand für das Laden verantwortlich. Ein deutsches Pilotprojekt will das Strom zapfen durch induktive, also kabellose Technik vereinfachen.

Die Universität Duisburg-Essen hat Ende 2019 das Forschungsprojekt Taxi-Lade-Konzept für den öffentlichen Raum (Talako) gestartet. Gemeinsam mit Partnern wollen die Wissenschaftler unter anderem eine Pilotanlage in Köln bauen. Dort sollen bis zu sechs Elektroautos gleichzeitig mit Energie versorgt werden. Das Ladesystem dafür wird unterirdisch in die Taxi-Warteschlange für das Laden während der Wartezeit integriert. Die Kölner Pilotanlage soll 2022 ihre Arbeit aufnehmen. Im Vorfeld ist die Inbetriebnahme einer Prototypen-Anlage in Mülheim/Ruhr geplant.

Bisher ist die Technik für induktives Laden teurer als herkömmliche Systeme wie etwa Ladesäulen mit Kabeln. Durch Standardisierung könnten sich die Kosten für kabelloses und kabelgebundenes Laden annähern, sagte Gregor Szybisty vom Lehrstuhl für Internationales Automobilmanagement der Universität Duisburg-Essen dem Magazin Edison.

Noch mangele es zudem an den nötigen Standards. „Das macht uns die Arbeit sehr schwierig. Wir müssen mit dem Fahrzeughersteller immer eine individuelle Lösung finden und können nicht auf standardisierte Lösungen zurückgreifen“, so Szybisty. Eine weitere Herausforderung stelle die Verfügbarkeit geeigneter Modelle dar – aktuelle Elektroautos seien meist nicht für den Einsatz als Taxis geeignet beziehungsweise teurer als Verbrenner.

Die Verantwortlichen für das Projekt zum kabellosen Taxi-Laden in Mülheim/Ruhr und Köln haben sich für ein Fahrzeug des Herstellers London EV Company (LEVC) entschieden. Das englische Unternehmen baut die neueste Generation des ikonischen „Black Cab“ mit teilelektrischem Antrieb. Für Talako würden aber auch weitere Hersteller gesucht, die sich bei dem Projekt einbringen wollen, berichtet Edison.