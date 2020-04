Volkswagen hat mitgeteilt, im Werk Zwickau die Produktion von Elektroautos nach dem Herunterfahren wegen dem Coronavirus nun schrittweise wieder anzukurbeln. Der Wiederanlauf des neuen Batterie-Kompaktwagens ID.3 sei am Donnerstag zunächst mit reduzierter Kapazität und mit deutlich langsamerer Taktzeit gestartet.

Bei der Fertigung des ID.3 kämen eine Vielzahl von zusätzlichen Schutzmaßnahmen für die Gesundheit der Belegschaft zum Einsatz, betonte Volkswagen. Der Wiederanlauf finde zudem entsprechend der Stabilisierung der internationalen Lieferketten statt. „Wir haben derzeit alle gemeinsam eine historische Aufgabe zu bewältigen. Es geht darum, die Gesundheit der Mitarbeiter unseres Unternehmens zu gewährleisten – und gleichzeitig verantwortungsvoll das Geschäft wieder zum Laufen zu bringen“, sagte der Vorstand für E-Mobilität der Marke Volkswagen Thomas Ulbrich.

In dieser anspruchsvollen Situation würden neue Prioritäten gesetzt, Gesundheit gehe vor Geschwindigkeit, so Ulbrich weiter. „Deshalb kommt es aktuell nicht zu allererst auf die Frage an, wie viele Autos pro Tag gebaut werden können. Wichtiger ist vielmehr: Der gestartete Transformationsprozess in Richtung Elektromobilität nimmt ab heute wieder Fahrt auf. Der ID.3 ist dabei für Volkswagen eines der wichtigsten Fahrzeugprojekte.“

In der ersten Phase des Wiederanlaufs würden in Zwickau mit reduzierter Geschwindigkeit täglich 50 Stück des ID.3 produziert, erklärte Volkswagen. Das entspreche rund einem Drittel des Fertigungsumfangs vor der Pandemie.

Zwickau ist das erste Fahrzeugwerk der deutschen Standorte, das die Produktion nach der Unterbrechung Mitte März wieder hochfährt. Teilbereiche der Komponentenwerke produzieren nach Angaben des Wolfsburger Autokonzerns bereits wieder als Zulieferer mit Schutzmaßnahmen. Auch in fast allen chinesischen Volkswagen-Werken sei die Produktion wieder angelaufen.

Das Motorenwerk Chemnitz starte ebenfalls diesen Donnerstag mit dem schrittweisen Wiederanlauf, so Volkswagen. Ende April folge im Werk Zwickau der schrittweise Anlauf der Fertigung des Golf Variant. Am gleichen Tag setze auch in der Gläsernen Manufaktur Dresden die Produktion des auslaufenden e-Golf in reduziertem Umfang wieder ein, die Auslieferungen an Kunden in Dresden hätten schon am 20. April begonnen.