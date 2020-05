Als Alternative oder Ergänzung zum zunehmenden Fokus der Autohersteller und Politik auf Elektroautos bringen viele synthetische Kraftstoffe – auch E-Fuels genannt – ins Spiel. Werden diese mit Ökostrom produziert, lässt sich auch die Bestandsflotte an herkömmlichen Autos „grün“ machen, so die Argumentation. Bei den Planungen von Mercedes-Benz spielt diese Technologie bis auf weiteres jedoch keine große Rolle.

„Wir haben uns klar dazu entschieden, dass unser Weg den Elektroantrieb priorisiert“, sagte Mercedes-Entwicklungschef Markus Schäfer im Gespräch mit Autocar. Wenn die Schwaben neue Plattformen entwickeln, dann stehe dabei die E-Mobilität im Fokus. „Wir müssen Verordnungen und das Kundenverhalten beachten, aber das wird unser Mittelpunkt sein“, so der Mercedes-Manager, der auch im Vorstand der Konzernmutter Daimler ist und dort die Konzernforschung leitet.

Seine Bedenken mit Blick auf synthetische Kraftstoffe begründete Schäfer mit der höheren Effizienz von Batterie-E-Mobilität. Die zur Verfügung stehende Energie nutze man am besten direkt in Akkus – denn „bei dem Prozess, grüne Energie in E-Fuels umzuwandeln, verliert man sehr viel Effizienz“, so Schäfer. Sobald mehr grüne Energie zur Verfügung steht, sehe er den Einsatz von synthetischen Kraftstoffen vor allem in der Luftfahrtindustrie. Die Autoindustrie komme „viel, viel später“, wahrscheinlich nicht innerhalb der nächsten zehn Jahre.

Der mittlerweile seit einem Jahr an der Spitze von Daimler stehende frühere Entwicklungschef von Mercedes Ola Källenius hat erklärt, bei Pkw in den nächsten fünf bis zehn Jahren „klar auf Elektromobilität“ zu setzen. Darunter verstehen er und sein Management-Team bei Mercedes neben reinen Elektroautos diverse Hybridmodelle ohne oder mit mehreren Kilometern elektrischer Reichweite. Die ab 2022 mit der chinesischen Geely-Gruppe weitergeführte Kleinwagen-Marke Smart stellt künftig nur noch Batterie-Wagen her.

Auch die Nutzfahrzeuge von Daimler werden von den Vans bis zum großen Lkw elektrifiziert. Für die Langstrecke und für Reisebusse treibt der Konzern dabei auch Brennstoffzellen-Technologie für wasserstoffbetriebene Stromer voran.