GLS hat im letzten Jahr angekündigt, in der Innenstadt von Düsseldorf nur noch lokal emissionsfrei zu liefern, der Fuhrpark werde dazu sukzessive mit Stromern bestückt. Ende Mai finalisierte das Logistikunternehmen mit der Einflottung eines batteriebetriebenen 7,5-Tonnen-Lkw die Umstellung auf E-Antrieb.

Der Elektro-Lkw eCanter der japanischen Daimler-Trucks-Marke Mitsubishi Fuso liefere vorsortierte Rollcontainer mit bis zu 500 Paketen täglich vom GLS-Depot in Neuss zum „City-Depot“ in der Düsseldorfer Innenstadt, erklärte das Unternehmen. Anschließend werde der eCanter für Paketabholungen bei Kunden eingesetzt. Mit einer Reichweite von rund 100 Kilometern und einer Nutzlast von 4,3 Tonnen sei der Transporter „ideal“ für die Anforderungen von GLS.

Im City-Depot von GLS werden zwei E-Bikes mit den Paketen aus dem eCanter beladen, anschließend versorgen sie auf ihren Zustelltouren Gebiete in Düsseldorf. Zwei Drittel der Pakete für die Innenstadt werden laut GLS von acht VW eCraftern ausgeliefert. Die Reichweite des Kleintransporters von 100 bis 120 Kilometern sei dafür ausreichend, allerdings falle das Ladevolumen geringer als bei herkömmlichen Transportern aus – deshalb laden die eCrafter wie die E-Bikes im Tagesverlauf Pakete am City-Depot nach. Zum „Tanken“ sei in Kooperation mit den Stadtwerken Düsseldorf vor dem GLS-Standort eine Ladesäule installiert worden.

GLS hat das Leuchtturmprojekt in Düsseldorf 2019 mit vier Fahrzeugen mit alternativen Antrieben gestartet. „Unser ambitioniertes Ziel: eine komplett emissionsfreie Belieferung der Innenstadt. Schritt für Schritt haben wir die E-Fahrzeugflotte ausgebaut. Der E-Lkw war der letzte Link, der uns noch gefehlt hat“, so Gero Liebig von GLS Germany.

Basis des Projekts ist das GLS „City-Depot-Konzept“ auf der Fläche des Düsseldorfer Karstadt-Parkhauses. Es beinhaltet einen GLS PaketShop, einen Umschlagplatz mit Konsolidierungslager sowie verschiedene Ladeplätze für Elektrofahrzeuge.