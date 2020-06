Citroën hat die Elektro-Variante des SpaceTourer vorgestellt: den ë-SpaceTourer. Die Franzosen haben mit dem Kompaktvan sowohl Privatpersonen als auch gewerbliche Kunden im Visier. Das Modell komme voraussichtlich Ende 2020 in den Handel, heißt es.

Optisch unterscheidet sich der neue ë-SpaceTourer nur durch den Ladeanschluss an der linken vorderen Karosserieseite sowie eine Abdeckung des Kühlergrills von der Ausführung mit Verbrennungsmotor. Citroën bietet das E-Fahrzeug in vier Versionen an, zwei für Privat- und zwei für Businesskäufer. Es stehen zudem drei Längen (XS/4,60 m, M/4,95 m, XL/5,30 m) zur Verfügung. Je nach Version können bis zu neun Personen befördert werden.

Das in allen drei Längen angebotene Modell ë-SpaceTourer Feel sowie den ë-SpaceTourer Shine in den Längen M und XL gibt es mit acht, sieben oder optional fünf Sitzen. Die Sitze sind auf einem Schienensystem verschiebbar, damit kann wahlweise der Kofferraum vergrößert oder die Beinfreiheit der Passagiere erhöht werden. Die Sitze mit verstellbarer Lehne lassen sich umklappen und als Ablagefläche nutzen.

Die Ausführung ë-SpaceTourer Business richtet sich an professionelle Personenbeförderungs-Unternehmen wie Taxi- und Shuttle-Services. Ausstattung und Anzahl der Sitze – von fünf bis neun – können beliebig gewählt werden. Der ë-SpaceTourer Business Lounge ist in den beiden Längen M und XL sowie mit sechs oder optional sieben Sitzen erhältlich. Die Leder-Einzelsitze dieser Version in der zweiten Reihe können gedreht und ein Tisch ausgeklappt werden. Die getönten hinteren Scheiben sorgen für Privatsphäre.

Die Leistung des ë-SpaceTourer beträgt 100 kW (136 PS), das maximale Drehmoment 260 Nm. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 130 km/h. Als Energiequelle stehen zwei Lithium-Ionen-Batterien zur Wahl: 50 kWh für eine Reichweite von bis zu 230 Kilometer und 75 kWh für maximal 330 Kilometer gemäß WLTP-Norm. Im Lieferumfang enthalten ist ein einphasiges Ladekabel mit 7,4 kW, ein dreiphasiges 11-kW-Ladekabel gibt es gegen Aufpreis. Die 50-kWh-Batterie soll sich im Idealfall an Schnellladern mit 100 kW in 30 Minuten füllen lassen, das Akkupaket mit 75 kWh in 45 Minuten.

Neben dem ë-SpaceTourer bietet Citroën ab diesem Jahr auch den gleich großen elektrischen Kastenwagen ë-Jumpy an. Das leichte Nutzfahrzeug gibt es ebenfalls in mehreren Längen und mit unterschiedlichen Batteriegrößen. Wann genau und zu welchem Preis ë-SpaceTourer und ë-Jumpy in Deutschland starten, hat Citroën noch nicht verraten.