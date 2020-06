Audi arbeitet künftig mit dem Energiekonzern EnBW an Batteriespeicherlösungen. Im Mittelpunkt steht der Einsatz gebrauchter Akkus aus den Elektroautos der Ingolstädter. Aktuell hat die Volkswagen-Tochter das SUV e-tron und dessen Coupé-Derivat e-tron Sportback im Angebot, demnächst sollen diverse weitere reine Stromer folgen.

Die EnBW arbeitet an stationären Speichern, die Strom der eigenen Wind- und Photovoltaik-Parks in Phasen eines Energie-Überangebots zwischenlagern und das Netz stützen. Windräder und Photovoltaik-Anlagen müssten dann bei temporär zu hoher Stromproduktion nicht mehr vom Netz genommen werden. Gleichzeitig sollen die Speicher zukünftig Stadtwerken, Industriebetrieben oder Betreibern von dezentralen Erzeugungsanlagen angeboten werden.

Als Herzstück der EnBW-Speicher sollen ausgemusterte Batterien aus Elektroautos von Audi dienen. Die sogenannten Second-Life-Batterien verfügen am Ende ihrer Einsatzzeit in Pkw noch über ausreichend Kapazität für den Einsatz in stationären Speichern. Als ersten Schritt errichten EnBW und Audi auf dem Betriebsgelände des EnBW-Heizkraftwerks in Heilbronn einen Referenzspeicher, um verschiedene Anwendungsszenarien zu testen. Das Aufbau soll in diesem Jahr beginnen und als Grundlage für weitere Anlagen im kommerziellen Betrieb dienen.

„Das gemeinsame Vorhaben trägt dem Grundgedanken Rechnung, Versorgungssicherheit und Nachhaltigkeit in Einklang zu bringen. Das ist bei der EnBW Ausgangspunkt zahlreicher Initiativen und auch hoher Investitionen“, sagt Arnim Wauschkuhn, bei der EnBW für stationäre Batteriesystemlösungen verantwortlich und Geschäftsführer der Kraftwerksbatterie Heilbronn GmbH. „Unsere Kooperation ist eine sinnvolle Verbindung der Bereiche Automobil- und Energiewirtschaft, mit der wir unser jeweiliges Know-how verknüpfen und somit vielsprechende Synergieeffekte nutzen können.“

Die Zusammenarbeit mit der EnBW solle aufzeigen, wie eine ressourcenschonende Nutzung von Batterien nach dem Einsatz im Auto aussehen kann. „Darüber hinaus denken wir heute schon an die Zeit nach dieser Nutzungsphase und forcieren ein effektives Batterie-Recycling“, so Reiner Mangold, Leiter nachhaltige Produktentwicklung bei Audi.