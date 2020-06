Für die Transformationen zum Massenhersteller von Elektroautos baut Volkswagen seine Produktionsstätten um. Einige Werke werden sogar zu reinen Elektroauto-Fabriken – als erstes der Standort Zwickau. In dem sächsischen Werk läuft am 26. Juni nach mehr als sechs Millionen produzierten Autos das letzte Fahrzeug mit Verbrennungsmotor vom Band.

In den nächsten Wochen und Monaten wird die Montage in Zwickau weiter für die Produktion von Stromern umgebaut. Die Serienproduktion des neuen Elektroauto-Hoffnungsträgers ID.3 hat VW schon Ende letzten Jahres gestartet. Der anstehende Ausbau soll bis 2021 die Erhöhung der maximalen Produktionskapazität von 1350 auf 1500 Fahrzeuge pro Tag ermöglichen.

VW will in Zwickau bis zu 330.000 Elektro-Modelle pro Jahr herstellen – mehr als an jedem anderen Konzern-Standort. In der finalen Ausbaustufe sollen ab 2021 sechs E-Modelle der Marken Volkswagen, Audi und Seat entstehen. Alle künftig in Zwickau gefertigten Elektroautos basieren auf dem neuen modularen Baukasten MEB für rein batteriebetriebene Fahrzeuge. VW investiert rund 1,2 Milliarden Euro in die Transformation des Zwickauer Werks.

Nach Zwickau sollen auch die Volkswagen-Werke Emden und Hannover auf die Produktion von Elektroautos umgestellt werden. Ab 2022 werden an den beiden Standorten in Niedersachsen E-Autos von den Bändern rollen, kündigte Volkswagen Ende 2018 an. In Emden sollen zukünftig elektrische Kleinwagen und Limousinen mehrerer Marken gefertigt werden. Der Standort Hannover spezialisiert sich neben der Produktion von Verbrennern auf die E-Kleinbusse und E-Transporter der kommenden ID.-BUZZ-Reihe.

Volkswagen hat erklärt, im Jahr 2029 bis zu 75 reine E-Modelle im Angebot zu haben. Die Zahl der projektierten Elektrofahrzeuge bis 2029 liegt mittlerweile bei rund 26 Millionen Stück. In den nächsten fünf Jahren will Europas größter Autokonzern knapp 60 Milliarden Euro für Zukunftsthemen wie Hybridisierung, Elektromobilität und Digitalisierung ausgeben. Rund 33 Milliarden Euro davon sind allein für Investitionen in die E-Mobilität vorgesehen.