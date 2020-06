Die Renault-Nissan-Mitsubishi-Allianz stellt sich neu auf, Renault übernimmt nach dem neuen Konzept in Zukunft die Führung in Europa. Der französische Hersteller gehört hierzulande mit dem Kleinwagen ZOE bei Elektroautos seit längerem zu den Branchenführern – doch die Konkurrenz nimmt zu. Die Marke fürchtet vor allem nach Europa drängende chinesische Anbieter.

„Auf uns kommt heftiger Wettbewerb von innerhalb und außerhalb Europas zu“, sagte kürzlich Renault-Vorstandschef Jean-Dominique Senard bei einer parlamentarischen Anhörung in Frankreich. „Wir müssen schnell wieder auf die Spur kommen, um diese Neueinsteiger zu kontern.“ Laut Automotive News bezog sich Senard speziell auf chinesische Hersteller, die Elektroautos in Europa verkaufen oder dies vorhaben. Dazu gehört etwa die seit 2007 zum chinesischen SAIC-Konzern gehörende britische Marke MG. Das neue Elektro-SUV MG ZS EV findet in England und den aktuell vier weiteren bedienten Märkten bereits zahlreiche Käufer. Als nächstes startet der Batterie-Kombi MG 5.

Auch zunächst nur in und für die Volksrepublik gegründete Hersteller haben Autokäufer in Europa im Visier. So plant BYD, einer der größten E-Fahrzeug-Hersteller der Welt, den Export des Batterie-SUV Tang EV nach Norwegen, später soll die Limousine Han EV folgen. Weitere Länder stehen auf dem Programm. Das chinesische Startup Aiways geht bereits ehrgeiziger als BYD vor: In einem ersten Schritt gehen mehrere hundert Elektroautos an die Autovermietung Hertz auf Korsika. Demnächst will Aiways sein SUV U5 unter anderem in Deutschland direkt an Privatkäufer liefern.

Weitere E-Auto-Startups aus China haben Europa im Visier, darunter Xpeng, Byton und NIO. Vor allem die beiden Letzteren haben allerdings noch mit finanziellen und organisatorischen Problemen zu kämpfen. Zusätzlich Konkurrenz macht Renault und den anderen europäischen Autoherstellern die Stromer-Offensive der Volvo-Tochter Polestar mit in China gebauten Premium-Elektroautos. Volvo selbst – seit fast zehn Jahren eine Tochter des chinesischen Fahrzeugkonzerns Geely – setzt künftig ebenfalls auf E-Autos.

Die neuen China-Modelle bedienen Segmente, die Renault bald mit eigenen Elektroautos erobern will. Aber auch die bestehende Palette – allem voran das Erfolgsmodell ZOE – gerät zunehmend unter Druck. So liefert VW ab Sommer den Kompaktwagen ID.3 aus, diverse weitere Strom-Modelle für den Massenmarkt sollen folgen. Volumenmodelle des französischen PSA-Konzerns wie der Peugeot e-208 oder Opel Corsa-e sind schon seit einigen Monaten erhältlich.

Renault muss wie der Rest der Branche wegen der schärferen CO2-Gesetze in der EU möglichst viele Elektroautos verkaufen, ansonsten drohen empfindliche Strafzahlungen. Doch neben mehr Wettbewerb erschwert die Coronavirus-Krise das Geschäft derzeit stark. Hinzu kommt die seit der Absetzung von Allianz-Chef Carlos Ghosn wegen dubiosen Zahlungen bei Renault, Nissan und Mitsubishi herrschende Unruhe. Wie genau sich Renault in enger Kooperation mit seinen Partnern für die Zukunft rüsten will, teilten die Unternehmen Ende Mai mit.