Die London EV Company (LEVC) hat den Zeitplan für die Einführung ihres kompakten Elektro-Lieferwagens VN5 bekanntgegeben. Das Modell erweitert das bisher nur aus der modernen Auflage des „Black Cab“ bestehende Portfolio der Briten. Der neue, ebenfalls teilelektrische VN5 kann ab sofort bestellt werden. Kunden auf dem Heimatmarkt werden ab Ende 2020 bedient, die Auslieferung der Linkslenker-Versionen für den internationalen Markt ist ab März 2021 vorgesehen.

Der VN5 fährt mit einem Elektro-Verbrenner-System, mit dem gemäß WLTP-Norm bis zu 484 Kilometer ohne Laden oder Tanken möglich sind. Die Technik bewährt sich seit 2018 in dem mittlerweile auch hier verfügbaren LEVC-Taxi TX. Der neue Elektro-Lieferwagen VN5 verfügt über ein Ladevolumen von 5,5 m³ mit Platz für zwei Europaletten und 830 Kilogramm Nutzlast. Der Laderaum ist über die Hecktür im Verhältnis 60/40 oder die große seitliche Tür zugänglich.

Von vorne ähnelt der VN5 seinem Taxi-Bruder. Auch die Fahrerkabine nimmt mit ihrem Fokus auf Ergonomie und die Anforderungen im gewerblichen Einsatz Einsatz Anleihen am TX. Ein großes, zentral positioniertes Touchscreen-Display erlaubt Zugriff auf diverse Funktionen, während eine helle LED-Beleuchtung andere wichtige Steuerelemente hervorhebt. Im Inneren finden sich auch zahlreiche Ablageflächen in der Tür, im Handschuhfach und der Mittelkonsole.

LEVC bietet den VN5 in drei Varianten an: Business, City und Ultima. Alle Modelle verfügen ab Werk über eine Notbremsfunktion, Airbags für Fahrer und Beifahrer, Tempomat, 9-Zoll-Touchscreen und Klimaautomatik. AC-Laden mit 11 kW sowie schnelles DC-Laden mit bis zu 50 kW sind ebenfalls Standard. Zu den zusätzlichen Features der City-Version gehören unter anderem eine beheizte Frontscheibe, Einparkhilfe vorne und hinten, Seitenairbags und Spurhalteassistent. In der Ultima-Ausführung kommen eine Rückfahrkamera, hochwertigere Sitze, Metallic-Lackierung und 22-kW-AC-Laden hinzu.

Die VN5-Varianten lassen sich mit sechs Optionspaketen weiter individualisieren. Das Fahrzeug kann zudem mit Dachgepäckträgern, Lichtbalken sowie für die Kunden maßgeschneiderten Lösungen ausgerüstet werden. LEVC bietet außerdem ein Zubehörprogramm mit etwa Sitzbezügen, Fußmatten und Haltern für Mobilgeräte an.

Der E-Antrieb des VN5 kombiniert einen Benzin- mit einem Elektromotor. Nur mit Strom und damit lokal emissionsfrei sind 93 Kilometer möglich. Anschließend springt der Verbrennungsmotor als Generator für die Batterie an und erlaubt bis zu 391 weitere Kilometer Fahrt. Als Ladezeit für die wassergekühlte 31-kWh-Batterie am Stromnetz gibt LEVC mit 50 kW eine halbe Stunde an.

Im Vergleich zu einem herkömmlichen Transporter mit Dieseltechnik soll der VN5 eine „deutliche“ Kraftstoffeinsparung und minimale Wartungskosten bringen. LEVC wirbt zudem damit, dass er zweimal so lange wie die Modelle der Konkurrenz hält. Zum Service muss der E-Lieferwagen erstmals nach 40.000 Kilometern. Auf die Batterie gewährt LEVC eine Garantie von acht Jahren und 240.000 Kilometer, die Fahrzeuggarantie umfasst fünf Jahre und 240.000 Kilometer.

Die Preise für den LEVC VN5 starten in Großbritannien ab umgerechnet rund 51.900 Euro. Für den deutschen Markt gibt es dazu noch keine Angaben.