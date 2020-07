Die 2017 gegründete, in Münster ansässige Firma Electric Brands hat bisher nur zwei E-Roller im Programm. Ab dem nächsten Jahr soll mit dem eBussy auch ein flexibler Elektro-Bus/Transporter angeboten werden. Die Entwickler versprechen „unendliche Vielfalt, elektrisch gedacht“. Der Start der Produktion ist für Ende 2021 bei einem externen Dienstleister in Nordrhein-Westfalen geplant. Den Vertrieb sollen bestehende Autohäuser als Partner übernehmen.

Der 3640 mm lange, 1600 mm breite und 1940 mm hohe eBussy ist ein Leichtfahrzeug der Klasse L7e und für eine Höchstgeschwindigkeit von „+90 km/h“ ausgelegt. Die Basis bilden zwei Chassis – eines für reguläre Straßen sowie eine Off-Road-Ausführung. Die Anbieter haben eigenen Angaben nach jahrzehntelange Erfahrung im Automobilbereich und ein ehrgeiziges Ziel: Sie wollen das beste und innovativste Elektro-Leichtfahrzeug der Welt bauen. Im Fokus stehen dabei neben der Technik und Benutzerfreundlichkeit auch das Design und „Spaß“.

Über integrierte Solarmodule und Rekuperation – Energierückgewinnung beim Bremsen – soll der eBussy täglich bis zu 200 Kilometer generieren können. Die Reichweite mit voller Batteriebestückung (30 kWh Kapazität) soll bei über 600 Kilometern liegen, auf der Website des Herstellers ist aber auch von bis zu 800 Kilometern die Rede. Das Basismodell schafft mit 10-kWh-Batterie 200 Kilometer pro Ladung. Am Netz lässt sich der eBussy an einer Haushaltssteckdose oder via Starkstrom in drei bis sechs Stunden aufladen. Die Macher planen außerdem Akku-Tauschstationen.

Für den permanenten Allradantrieb mit vier Radmotoren und Allradlenkung werden 15 kW (20 PS) Leistung und 1000 Nm Drehmoment in Aussicht gestellt. Zur Ausstattung gehören digitale Außenspiegel und ein App-gesteuertes Kommunikationssystem. Für Sicherheit sorgen laut Electric Brands eine Fahrgast-Sicherheitszelle, eine im Frontbereich integrierte Crash-Box und „vieles mehr“.

Mit diversen modularen und wechselbaren Aufbauten soll sich der eBussy nach dem Lego-Prinzip mit wenigen Handgriffen zum Cabrio, Off-Roader, Kofferaufbau, Kombi, Pickup oder Kastenwagen und Camping-Bus machen lassen. In der Van-Variante finden bis zu vier Personen Platz. Das Leergewicht des eBussy ohne Batterien, Ladung und Aufbauten beträgt 450 bis 600 Kilogramm, trotzdem soll er bis zu 1000 Kilogramm Ladung transportieren können.

Der eBussy kann schon nach etwa 10.000 Kilometern eine positive Umweltbilanz aufweisen und sei zu circa 98 Prozent und damit nahezu komplett recyclebar, heißt es. Der Preis der Basisversion ohne Aufbau soll „voraussichtlich“ bei 15.800 Euro liegen. Als klassischer Bus kostet der Stromer ab 19.600 Euro. Für die teuerste Variante mit Camping-Modul werden mindestens 28.800 Euro fällig.