Beim deutschen Elektroauto-Startup Sono Motors stehen neben dem Antrieb für den Minivan Sion vor allem dessen in die Karosserie eingearbeiteten Solarpanele im Mittelpunkt. Die Münchner werben zudem mit Funktionen für das einfache Verleihen des Autos sowie die noch seltene bidirektionale Ladefähigkeit. Für den komfortablen Zugriff auf die diversen Funktionen entwickelt Sono Motors gemeinsam mit Partnern ein spezielles Infotainmentsystem.

Wie heute üblich, verzichtet Sono Motors bei seinem Bedienkonzept auf physische Knöpfe und stellt einen Großteil der Funktionen über Displays dar. Das Infotainmentsystem des Sion bildet neben den üblichen Fahrzeuginformationen die Funktionen für das Verleihen, die Solarintegration und die bidirektionale Ladefunktion ab. Die visuelle Schnittstelle für den Nutzer besteht zum einen aus einem digitalen Kombiinstrument direkt hinter dem Lenkrad, dem sogenannten Instrument Cluster. Es zeigt Informationen wie Lichteinstellung, Reichweite, Geschwindigkeit und zurückgelegte Distanz an, außerdem Sicherheits- und Warnhinweise.

Der größere Bildschirm in der Mitte des Armaturenbretts des Sion – das Center Information Display (CID) – bildet andere Funktionen ab. Hierüber werden das HVAC-System (Heizung, Ventilation, Air Conditioning/Klimatisierung), die Beleuchtung des Luftfiltersystems aus Islandmoos und etwa auch die Entriegelung der Ladeklappe abgebildet. Vor allem aber steht es für das Entertainment im Sion und die Integration von Smartphones via Android Auto oder Apple CarPlay. Man kann zudem über Bluetooth oder einen der USB-Anschlüsse Musik hören, Anrufe tätigen und Statistiken sowie weitere Fahrzeuginformationen einsehen.

Sono Motors betont den Fokus auf einem 3-Stufen-Ansatz für das Infotainment des Sion: Der Nutzer sei zu jedem Zeitpunkt maximal 3 Schritte vom nächsten Ziel entfernt. Die Benutzeroberfläche habe man reduziert und möglichst intuitiv gestaltet. Das aktuelle Testsystem zeigt die Bedienoberfläche im „Dark Mode“, im Serienfahrzeug könnte es auch eine hellere Version der Oberfläche zur Auswahl geben.

Für das Laden und Entladen von Energie können im Infotainment des Sion Zeit- oder Stromlimits gesetzt werden. Dies sei praktisch im Alltag, ermögliche aber auch das Abgeben von Energie an andere Elektrofahrzeuge und -geräte über die dazu konzipierte „Powersharing“-Anwendung. „Im Infotainment des Sion möchten wir so viele Fahrzeugdaten wie möglich visualisieren. So zeigt das Dashboard der Solarintegration in Echtzeit, wie viel Energie die jeweiligen Solarmodule produzieren oder wie viel Energie in der letzten Woche (7 Tage) und einem Monat (30 Tage) erzeugt wurde. Aber auch Statistiken des Energieverbrauchs können in verschiedenen Darstellungsformen abgerufen werden“, so die Entwickler.

Da der Sion nur in einer Ausführung produziert wird, ist das Infotainment im Fahrzeugpreis inbegriffen. Die Herausforderung sei es, das System erschwinglich, aber trotzdem vollumfänglich nutzbar zu machen, unterstreicht Sono Motors. „Unser Fokus ist daher: Einfach, reduziert und schnell. Und dank der ‚Over The Air‘-Funktion wird der Sion in der Lage sein, Softwareupdates ohne Werkstattbesuch ins Infotainment und in viele Steuergeräte einzuspielen.“ Ende des Jahres will das Startup einige Funktionen in neuen Prototypen des Sion demonstrieren.

Sono Motors konnte kurz vor der Coronavirus-Krise von Kunden, Fans und Investoren 53 Millionen Euro einsammeln. Die Entwicklung des finalen Fahrzeugs soll damit gesichert sein, derzeit werden neue Vorserienversionen vorangetrieben. Offiziell starten soll der Sono Sion nach aktuellem Stand im September nächsten Jahres. Die Fertigung der Kundenfahrzeuge übernimmt das schwedische Unternehmen NEVS, über einen Zeitraum von acht Jahren sind rund 260.000 Exemplare geplant. Für die Produktion müssen allerdings noch weitere 200 Millionen Euro zusammenkommen.