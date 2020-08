Die VW-Tochter MOIA bietet nach einer Corona-bedingten Pause ab dem 21. August in Hannover wieder ihren Ridepooling-Service an. Anders als zuvor kommen dort künftig nur noch elektrische Shuttles zum Einsatz. Hannover wird damit laut dem Mobilitäts-Startup zur größten deutschen Stadt, in der emissionsfreies Ridepooling im gesamten Stadtgebiet verfügbar ist.

„Wir stellen unsere Flotte zu 100 Prozent auf Elektro um, zwei Jahre früher als geplant. Mit unseren MOIA-Fahrzeugen bieten wir den Hannoveranern ein Angebot, das sich in Hinblick auf Bequemlichkeit und Verfügbarkeit mit dem privaten Auto messen kann“, so MOIA-Manager Jens-Michael May. Zum Start des Betriebs werde MOIA zunächst bis zu 40 Fahrzeuge einsetzen und die Flottengröße flexibel an die Nachfrage anpassen.

Mit dem gold-gelben „MOIA +6“ teilen sich bis zu sechs Personen eine Fahrt. Im Inneren verfügt der Elektro-Transporter über ein Raumkonzept mit frei stehenden Sitzen, schnellem Internet und USB-Anschlussmöglichkeit. Das Fahrzeug wurde gemeinsam mit Volkswagen Nutzfahrzeuge und Volkswagen Osnabrück entwickelt. Mit einer Ladung können gemäß WLTP-Norm über 300 Kilometer zurückgelegt werden, die Batterie lässt sich innerhalb von etwa einer halben Stunde zu 80 Prozent füllen.

Wegen der aktuellen Pandemie gilt in den Fahrzeugen von MOIA eine Maskenpflicht für die Fahrgäste. Der Fahrgastbereich ist zudem durch Folie vom Fahrer getrennt und das Ridepooling wird auf fünf Einzelpersonen beschränkt.

Mit der Wiederaufnahme des Betriebs in Hannover kehren auch die Mitarbeiter aus der Kurzarbeit zurück. Gleichzeitig wird ein neuer Betriebshof an der Vahrenwalder Straße eingeweiht. Das Gelände mit einer Fläche von 6500 Quadratmetern bietet laut MOIA Kapazität für rund 110 Fahrzeuge inklusive der notwendigen Ladeinfrastruktur. Rund um den Betriebshof seien zunächst rund 100 Fahrer sowie acht Mitarbeiter mit administrativen Tätigkeiten beschäftigt. In einem alten Wasserturm auf dem Gelände wurden Büro- und Sozialräume für die Mitarbeiter eingerichtet.

VW will mit MOIA den größten vollelektrischen Ridepooling-Service in Europa aufbauen. Bisher gibt es das Angebot in Hannover und Hamburg, die geplante Expansion nach Berlin war im letzten Jahr wegen einer nicht erteilten Genehmigung gescheitert.