Mit dem ID.3 wird seit November letzten Jahres das erste Mitglied von VWs neuer Elektroauto-Familie ID. produziert. Nun gaben die Wolfsburger den Beginn der Serienfertigung des ID.4 bekannt. Das erste vollelektrische SUV des Konzerns läuft wie der ID.3 zunächst im Werk Zwickau vom Band, beide werden dort bilanziell CO2-neutral gebaut.

VW hat den ID.4 noch nicht offiziell vorgestellt, bisher wurden nur Bilder getarnter Fahrzeuge präsentiert. Im Netz soll es aber bereits Fotos des finalen Modells geben. Wie die auf der Studie ID. Crozz basierende Serienversion des ID.4 aussehen wird, will VW Ende September offiziell zeigen. Die Markteinführung des Kompakt-SUV soll noch in diesem Jahr erfolgen.

Der ID.4 werde „ein echtes Weltauto, das wir nicht nur in Europa, sondern auch in China und den USA produzieren und verkaufen werden“, sagte VWs E-Mobilitäts-Vorstand Thomas Ulbrich zum Serienstart des neuen ID.-Modells. Ebenfalls noch in diesem Jahr werde die Produktion des ID.4 in China starten, ab 2022 soll er dann auch in Nordamerika produziert werden. „Der ID.4 ist mit zukunftsweisenden Features technisch top ausgerüstet, hat einen tiefen Schwerpunkt und eine super Fahrdynamik. Dazu kommt eine richtig gute Beschleunigung. Ein Auto das einfach viel Spaß macht“, so Ulbrich.

Eingeführt wird der ID.4 mit Heckantrieb, später wird es auch eine Version mit Allradantrieb geben. Dank der kompakten E-Antriebstechnik soll viel Platz im Innenraum zur Verfügung stehen. Die Bedienung des digitalisierten Cockpit erfolgt weitgehend über Touch-Flächen und eine intelligente Sprachsteuerung. Als Reichweite werden bis zu 500 Kilometer in Aussicht gestellt, weitere Details hat VW bisher nicht verraten.

Nach dem ID.3 und dem ID.4 will VW weitere ID.-Elektroautos auf den Markt bringen, darunter Limousinen, Kombi und neue SUV sowie einen Kleinbus. Alle Derivate basieren auf dem Modularen E-Antriebs-Baukasten (MEB), die ausschließlich für Elektrofahrzeuge ausgelegte Plattform feiert mit dem ID.3 ihre Premiere. In Deutschland sollen die Elektroautos des Volkswagen-Konzerns in Zwickau, Emden, Hannover, Zuffenhausen und Dresden produziert werden. Die im Ausland hergestellten Stromer kommen aus den Werken in Mladá Boleslav, Brüssel, Chattanooga, Foshan und Anting.

Zwickau spielt bei der Elektroauto-Produktion von Volkswagen eine Schlüsselrolle: Der Standort wird mit Investitionen von rund 1,2 Milliarden Euro komplett auf die Fertigung von E-Autos umgerüstet und damit laut dem Konzern zum größten und leistungsfähigsten E-Auto-Werk Europas. Im ersten vollelektrischen Produktionsjahr 2021 sollen in Zwickau auf Basis des MEB rund 300.000 E-Autos der Kernmarke VW und einzelner Konzernschwestern entstehen.