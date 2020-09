Das Land Baden-Württemberg und der Energiekonzern EnBW haben in der Stuttgarter Innenstadt „Deutschlands ersten urbanen Schnellladepark“ für Elektroautos eröffnet. Gefördert durch die Landesregierung sollen mit dem Projekt „Urbane Schnellladeparks in Baden-Württemberg“ (USP-BW) insgesamt 16 Pilotstandorte in 15 großen Städten des Landes entstehen.

Zwischen Universität und Fußgängerzone auf dem Parkplatz der Parkraumgesellschaft Baden-Württemberg gelegen, verfügt der neue Schnelladepark in der Keplerstraße in Stuttgart über 12 sogenannte High-Power-Ladepunkte. Dort können Elektroautos mit einer Leistung von bis zu 300 Kilowatt geladen werden. Das ermöglicht die Versorgung mit Strom für 100 Kilometer Reichweite in fünf Minuten, aktuelle Modelle laden allerdings noch langsamer.

Im Juli hatte das Verkehrsministerium der EnBW einen Förderbescheid überreicht, mit dem es rund ein Drittel des Investitionsvolumens von mehr als neun Millionen Euro beisteuert. Jetzt ist der erste Standort einsatzbereit. „Mit den öffentlichen Schnellladeparks machen wir ein deutschlandweit einmaliges Angebot und zeigen einmal mehr, dass Baden-Württemberg in Sachen schnelle Ladeinfrastruktur Vorreiter ist. Mit Blick auf die Ladezeiten schließen wir dicht auf zum Tanken an der Tankstelle und zeigen: Bei uns besteht die Elektromobilität den Praxistest!“, so Ministerpräsident Kretschmann anlässlich der Eröffnung des Stuttgarter Schnellladeparks. Mit dem neuen Standort werde die Ladeinfrastruktur zu einem Teil des Stadtbilds und zu einem Stück Alltag.

Der erste im Rahmen von USP-BW errichtete Schnellladepark befindet sich wie alle weiteren geplanten Standorte in einem stark frequentierten Innenstadtbezirk. Baden-Württembergs Verkehrsminister Hermann: „Wir wollen die klimafreundliche Mobilität voranbringen. Deshalb setzt das Land den Ausbau der Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge konsequent fort. Nach dem Aufbau eines Grundnetzes mit Ladestationen im Abstand von rund zehn Kilometern in ganz Baden-Württemberg geht es jetzt darum, an bestehenden Standorten mehr Ladesäulen und darüber hinaus die Möglichkeit zu schnellem Aufladen der E-Auto-Batterien aufzubauen. Deshalb fördern wir die urbanen Schnellladeparks der EnBW.“

In diesem Jahr sollen drei weitere USP-BW-Schnellladeparks eingerichtet werden, unter anderem am Stuttgarter Rotebühlplatz sowie in Karlsruhe, die weiteren werden im neuen Jahr umgesetzt. Neben dem Ausbau der Schnellladeinfrastruktur soll das Projekt auch Aufschluss über das Ladeverhalten von E-Auto-Fahrern geben. Das Fraunhofer IAO und das Institut für Arbeitswissenschaft und Technologiemanagement der Universität Stuttgart analysieren dazu im Projektverlauf, wie intelligentes Lastmanagement das gleichzeitige Laden mehrerer E-Autos kosten- und energieeffizient optimieren kann.