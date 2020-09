Tesla hat sein firmeneigenes Elektroauto-Schnellladenetz in Deutschland um einen Standort im innerstädtischen Bereich erweitert. Mitten in der Stadt gab es die „Supercharger“ hier bislang noch nicht. Die neuen Zapfsäulen finden sich auf dem Euref-Campus in Berlin-Schöneberg am Gasometer. Installiert wurden V3-Supercharger mit der neuesten Ladetechnik des US-Herstellers.

„Die Region Berlin-Brandenburg mit dem künftigen Tesla-Werk in Grünheide entwickelt sich immer mehr zu einem Innovationsstandort von Tesla in Europa“, sagte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) in Schöneberg. Es sei gut für den Wirtschaftsstandort, dass Tesla seine neuesten Technologien nach Deutschland bringe und auf dem Euref-Campus die erste innerstädtische Supercharger-Ladestation installiert habe.

Tesla zieht seit Anfang des Jahres in der Nähe von Berlin in der Brandenburger Gemeinde Grünheide seine erste „Gigafactory“ in Europa hoch. Dort sollen ab 2021 Elektroautos vom Band laufen. Auch ein deutsches Design- und Entwicklungszentrum ist geplant, es soll allerdings nicht wie von Medien berichtet auf dem Euref-Campus entstehen. Dort sind wohl nur die jetzt eröffneten Supercharger vorgesehen. An ihnen können Tesla-Kunden je nach Modell in fünf Minuten Strom für knapp 120 Kilometer ziehen. Insgesamt gibt es für Elektroautos auf dem Schöneberger Campus laut der Euref AG rund 200 Ladepunkte.

Die Schnellladsäulen von Tesla sind vor allem für Langstrecken gedacht und wurden dementsprechend bisher schwerpunktmäßig in der Nähe von Autobahnen errichtet. Die Strategie wird nun offenbar angepasst: „Um den Besitz eines Teslas für jeden so einfach und komfortabel wie möglich zu machen, auch für die, die zu Hause oder am Arbeitsplatz keinen direkten Zugang zu einer Lademöglichkeit haben, weiten wir unserer Supercharging-Netzwerk auf Stadtzentren aus“, wird der für die europäische Ladeinfrastruktur zuständige Manager Jeroen van Tilburg von Reuters zitiert.

Laut der Nachrichtenagentur soll in diesem Jahr mindestens ein weiterer Supercharger-Standort in einer deutschen Stadt eröffnet werden. Ein Unternehmenssprecher betonte, dass Tesla weiterhin an langsameres Laden für das Zuhause und den Arbeitsplatz glaube, man wolle aber Alternativen bieten. Flankierend zu seinem Supercharger-Netz baut der E-Auto-Pionier seit einigen Jahren in Kooperation mit anderen Firmen leistungsschwächere, sogenannte Destination Charger auf – vorzugsweise an Hotels, Restaurants und Einkaufszentren.

Tesla ist mit seinen Plänen für innerstädtische Schnelllader nicht allein: Die EnBW hat kürzlich einen ersten, vom Land Baden-Württemberg geförderten „urbanen Schnellladepark“ in Betrieb genommen – weitere sollen folgen. Auch das zunächst auf Standorte entlang von Fernverkehrsstraßen konzentrierte Gemeinschaftsunternehmen deutscher Autobauer Ionity denkt darüber nach, seine Schnelllader zukünftig in Städten aufzubauen.