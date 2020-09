Volkswagen übergibt ab heute in der Autostadt in Wolfsburg sowie in der Gläsernen Manufaktur in Dresden und im Autohandel sein neues Komapakt-Elektroauto ID.3 an Kunden. „Jetzt geht es los: Wie versprochen liefern wir noch im Sommer den ersten ID.3 aus“, so der Vertriebsvorstand der Marke Volkswagen Jürgen Stackmann.

Europaweit seien bisher über 25.000 der auf 30.000 Exemplare limitierten ersten Edition ID.3 1st verkauft worden. Allein in Deutschland und den Niederlanden habe es jeweils über 7000 Bestellungen gegeben, dicht gefolgt von Norwegen und Schweden. Zeitgleich zum Auslieferungsbeginn geht der ID. First Movers Club an den Start. Das Angebot für die Besteller des ID.3 1st bietet den Mitgliedern Zugang zu speziellen Inhalten und Events. Der Club bietet zudem die Möglichkeit, Nachfragen zum Fahrzeug zu klären und eigene Ideen einzubringen.

Der zuerst auf die Straßen kommende, ab knapp unter 40.000 Euro kostende ID.3 1st kann seit 2019 reserviert werden, seit Juni 2020 nimmt Volkswagen finale Bestellungen an. Das Serienmodell ist in Deutschland und vielen weiteren europäischen Ländern seit Juli für alle bestellbar, hierzulande für mindestens 35.574,95 Euro mit 16 Prozent Mehrwertsteuer. Ab der kommenden Woche öffnen die Bestellsysteme auch in „fast allen anderen“ Ländern Europas, teilte Volkswagen mit.

Verfügbar sind zunächst die ID.3-Versionen mit 58-kWh- und 77-kWh-Batterie für 420 beziehungsweise 550 Kilometer Reichweite gemäß WLTP-Norm. Das Einstiegsmodell mit 45 kWh für 330 E-Kilometer zum Preis von „unter 30.000 Euro“ soll im nächsten Jahr auf den Markt kommen.

Produziert wird der ID.3 in Volkswagens Elektroauto-Werk Zwickau. Die Autofabrik in Sachsen wird mit Investitionen von rund 1,2 Milliarden Euro komplett auf Elektromobilität umgerüstet. Alle Umbauten werden laut Volkswagen plangemäß in diesem Jahr abgeschlossen. Im ersten vollelektrischen Produktionsjahr 2021 sollen in Zwickau rund 300.000 Elektroautos auf Basis des Modularen E-Antriebsbaukastens (MEB) vom Band laufen, dazu gehört neben dem ID.3 ab Ende dieses Jahres auch das SUV ID.4.