Plug-in-Hybridfahrzeuge stehen zunehmend in der Kritik. Die Elektro-Verbrenner-Technik werde trotz der Möglichkeit zum rein elektrischen Fahren vor allem mit fossilem Kraftstoff – und somit weniger umweltfreundlich – betrieben, so der Vorwurf. Die Bundesregierung will sich der Problematik nun annehmen.

Verkehrsminister Andreas Scheuer erklärte, dass Plug-in-Hybride mit einer gesteigerten elektrischen Fahrweise große Mengen CO2 einsparen könnten. „Dafür müssen Förderung und steuerliche Begünstigung so ausgestaltet werden, dass das Ladekabel nicht nur eine symbolische Beigabe für das eigene Gewissen ist, sondern das Maximum aus der Technologie herausholt“, sagte er. Welche Änderungen genau und bis wann vorgesehen sind, ließ der CSU-Politiker der Nachrichtenagentur Reuters zufolge offen.

Viele Hersteller bewerben plug-in-hybride Antriebstechnik als „das Beste aus zwei Welten“. Entsprechende Modelle mit Benzin- oder Dieselmotor und E-Maschine sowie kompakter Batterie können mehrere Kilometer nur mit Strom und damit lokal emissionsfrei fahren. Durch externes Aufladen der Akkus lässt sich die E-Reichweite von aktuell meist 30 bis 50 Kilometer vergrößern. Laut Kritikern der Technologie werden Plug-in-Hybride von den meisten jedoch nicht aufgeladen und hauptsächlich im Verbrenner-Modus gefahren, darauf lassen auch Studien schließen.

Teilelektrische Pkw mit Stecker werden in Deutschland derzeit flankierend zu nur mit Batterie betriebenen Autos mit hohen Summen gefördert: Für Plug-in-Hybride gibt es im Rahmen des von Bund und Industrie finanzierten „Umweltbonus“ bis zu 6750 Euro Nettozuschuss, der staatliche Anteil beträgt 4500 Euro. Wegen der hohen Prämie erfahren Plug-in-Hybride hierzulande derzeit wie Elektroautos entgegen dem Branchentrend einen Boom.

Die Bundesregierung hat ihr Beratergremium „Nationale Plattform zur Zukunft der Mobilität“ (NPM) damit beauftragt, die Frage der Förderung genauer zu untersuchen. In der NPM sind Abgesandte von Politik, Industrie und Umweltgruppen vertreten. Das Gremium konnte sich laut Reuters bisher allerdings nicht auf eine Staffelung der Prämie, beispielsweise nach tatsächlich elektrisch gefahrenen Kilometern, verständigen. „In der Taskforce besteht hinsichtlich des Umweltbonus und Innovationsprämie keine Einigkeit“, habe es zuletzt geheißen.

NPM: Plug-in-Hybride als „Wegbereiter für die E-Mobilität“

Die NPM-Arbeitsgruppe erklärte, dass Plug-in-Hybride Wegbereiter für die E-Mobilität und durch den Einsatz alternativer Kraftstoffe Teil des Antriebsportfolios der Zukunft sein könnten. Durch sie sei „eine sozialverträglichere Transformation der bestehenden Wertschöpfungsnetzwerke“ möglich. Plug-in-Hybride sind für die etablierten Autobauer wichtig, da sie das lukrative Geschäft mit Verbrenner-Technik verlängern. Mit ihnen könnten die Autofahrer zudem „schrittweise und ohne Reichweitenangst“ an die E-Mobilität herangeführt werden, so die NPM. Mit Blick auf die Umwelt seien in Deutschland bei einem Bestand von rund 3,3 Millionen Plug-in-Hybriden Einsparungen von circa 2,5 bis 2,9 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten im Jahr 2030 möglich.

Die NPM-Arbeitsgruppe konnte sich bisher lediglich darauf einigen, die Fahrleistungen von Plug-in-Hybriden weiter etwa über Auswertung der Bordcomputer zu beobachten. Sie verwies zudem auf steigende Elektro-Reichweiten von bald bis zu 100 Kilometer und den Bedarf an mehr Ladestationen. Um den elektrischen Fahranteil zu erhöhen, empfiehlt die NPM neben modellübergreifend größeren E-Reichweiten eine Erhöhung der Ladeleistung auf 11 kW. Außerdem sollten verstärkt digitale Dienste im Fahrzeug integriert werden, beispielsweise der automatisierte Wechsel in den E-Modus in definierten Zonen oder die Bereitstellung von Informationen direkt im Fahrzeug oder per App zu Verbrauch, CO2-Emissionen und Ladeinfrastruktur.

Da Studien auf einen größeren Handlungsbedarf bei Dienstfahrzeugen hinweisen, spricht sich die NPM für eine Dienstwagen-Policy aus. So könnten Arbeitgeber zur Steigerung des elektrischen Fahranteils die Ladekosten bei Privat- und Dienstfahrten übernehmen und sollten eine Ladekarte für Dienstwagennutzer einführen. Mit Anreizen könnte der elektrische Fahranteil bei Dienstwagen erhöht werden. Mögliche Instrumente wären die Anpassung des Umweltbonus sowie „eine Dynamisierung der Dienstwagensteuer“. Dafür sei ein Monitoring-Prozess zur Nutzung von Plug-in-Hybriden nötig, um eine valide Datenbasis zu erhalten.

Der Umweltverband BUND zeigte sich vom aktuellen Stand der Diskussion über Plug-in-Hybride enttäuscht: „Kaufprämien sollten künftig an real klimaverträglich gefahrene Kilometer gebunden sein“, forderte Autoexperte Ernst-Christoph Stolper. Wer eine Kaufprämie oder Vorteile bei der Dienstwagenbesteuerung in Anspruch nehmen wolle, müsse den elektrischen Fahranteil an die Behörden übermitteln.