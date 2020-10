Die EnBW hat einen neuen „Flagship-Ladepark“ am Verkehrsknotenpunkt Stuttgart in Betrieb genommen. „Ultraschnell und gleichzeitig komfortabel frische Reichweite laden – genau da, wo E-Mobilist*innen sie brauchen. Wie das in Zukunft aussehen kann, zeigt der Flagship-Ladepark, den die EnBW heute in Rutesheim eröffnet“, so das Energieversorgungsunternehmen.

In der Nähe des Autobahnkreuzes Stuttgart auf der Höhe von Leonberg bietet die EnBW nun eine auf der grünen Wiese entstandene öffentliche und überdachte Strom-Tankstelle mit acht Elektroauto-Ladepunkten. Strom zapfen lässt sich mit einer Leistung von bis zu 300 Kilowatt, unterstützt werden die gängigen Anschlüsse CCS, Chademo und auch Typ 2. Alle Ladepunkte werden komplett mit Ökostrom versorgt, betont die EnBW. Das Dach des Ladeparks ist dazu mit einer Photovoltaik-Anlage ausgestattet, die in das örtliche Stromnetz einspeist und den Standort selbst mit Energie versorgt.

Der neue Ladepark ist laut der EnBW auf einen modularen Ausbau ausgerichtet und kann auf bis zu 16 Ladepunkte verdoppelt werden. Der Standort zeige auch mit Blick auf den Komfort, wohin sich moderne Ladeinfrastruktur entwickelt: Ein großzügiges Dach biete jederzeit Schutz vor der Witterung und die Beleuchtung sowie Videoüberwachung würden für ein sicheres Gefühl auch in der Dunkelheit sorgen. Für die schnelle E-Mail zwischendurch oder Unterhaltung während des Ladevorgangs stehe öffentliches WLAN bereit.

Die EnBW will neben Standorten auf Parkplätzen oder beim Einkaufen künftig bundesweit Ladeparks wie jetzt an der A8 errichten. „Wir leben Elektromobilität aus Überzeugung und Leidenschaft. Deswegen laden unsere Kund*innen an unseren Schnellladern ausschließlich Strom aus regenerativen Energien, denn nur dann ist die Mobilitätswende auch tatsächlich eine nachhaltige. Und wir bieten unseren Kund*innen echten Lade-Komfort wie an einer Raststätte“, so Vertriebschef Timo Sillober.

Die EnBW betreibt mit über 400 Standorten eigenen Angaben nach das bundesweit größte E-Auto-Schnellladenetz. Der Fokus beim weiteren Ausbau der eigenen Infrastruktur liege auf „hochmodernen Schnellladestandorten“. Man wolle besonders schnelles Laden sowohl entlang der Autobahnen wie auch im innerstädtischen Bereich bieten.

Anfang September hatte die EnBW im Pilotprojekt „USP-BW“ mit dem Land Baden-Württemberg Deutschlands ersten „urbanen Schnellladepark“ in der Stuttgarter Innenstadt eröffnet. Weitere 15 Standorte sind landesweit in Planung. Wenige Tage später folgte mit dem Kooperationspartner Tank & Rast im hessischen Werratal die erste Raststätte an einer deutschen Autobahn, unter deren Dach Schnelllader für Elektroautos zusammen mit den Zapfsäulen regulärer Kraftstoffe stehen.