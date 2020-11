Die Autoindustrie muss künftig in der EU deutlich strengere CO2-Vorgaben als zuvor erfüllen. Auf die Hersteller sollen in Zukunft noch größere Herausforderungen zukommen: Um die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens einhalten zu können, möchte die EU Medienberichten zufolge die CO2-Grenzwerte signifikant verschärfen.

Die Bild am Sonntag berichtete über eine von der EU-Kommission in Auftrag gegebene Studie, auf deren Basis die Grenzwerte der kommenden Euro-7-Abgasnorm festgelegt werden sollen. Noch ist nichts entschieden, die Studie lege den Entscheidern in der Kommission aber teils deutlich strengere Regeln nahe, als in der Abgasnorm Euro 6 gelten.

„Mit der Einführung der geplanten EU-7-Norm wird die EU-Kommission Autos mit Verbrennungsmotor ab 2025 de facto verbieten“, sagte die Chefin des Branchenverbandes VDA Hildegard Müller der Deutschen Presse-Agentur (dpa). „Die Kommission will vorschreiben, dass künftig ein Fahrzeug in jeder Fahrsituation quasi emissionsfrei bleiben muss – sei es mit Anhänger am Berg oder im langsamen Stadtverkehr. Das ist technisch unmöglich und das wissen auch alle.“

Die geplanten Verschärfungen kämen einem Verbot von Autos mit Verbrennungsmotoren gleich – statt eines Verbotes brauche es jedoch Innovationen und Investitionen in synthetische Kraftstoffe und die Brennstoffzelle, forderte Müller. „Nicht der Verbrenner ist das Problem, sondern der Kraftstoff.“ Die EU setze den Schwerpunkt auf E-Mobilität, bislang fehle es aber europaweit an der dafür nötigen Ladeinfrastruktur.

Der VDA will weiter darauf pochen, dass Industrie und Politik neben Elektroautos auch klassische Verbrenner und andere alternative Antriebsarten vorantreiben. Am 17. November ist der nächste „Autogipfel“ mit Vertretern von Bund, Ländern und der Automobilbranche sowie Gewerkschaften geplant. Dabei stehen unter anderem alternative Antriebe auf der Agenda. Der VDA will auch einen „Ladegipfel“ mit der Autoindustrie, den Mineralöl- und Energiekonzernen, dem Einzelhandel, den Parkhausbetreibern, der Wohnungswirtschaft, mit Vertretern der Bundespolitik und der Kommunen. Nur gemeinsam könne man die großen Lücken im Ladenetz schließen, so der Verband.