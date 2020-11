Tesla-Chef Elon Musk hat bei einer europäischen Batterie-Konferenz im November auch über die geplanten Reichweiten für die Elektroautos des US-Herstellers gesprochen. Die Marke ist hier bereits führend, will den Vorsprung aber weiter ausbauen.

Momentan bietet Tesla in Deutschland seine große Limousine Model S mit bis zu 652 Kilometer Reichweite gemäß der hier geltenden WLTP-Norm an. Musk verwies auf die aktuellen Reichweiten von bis über 600 Kilometer und stellte neue Varianten in Aussicht, die sich 700 Kilometern mit einer Ladung nähern. Für später arbeite Tesla zudem an Batterien für 1000 Kilometer am Stück, einen Zeitplan dafür nannte der Tesla-Boss allerdings nicht. Die zentrale Herausforderung bei leistungsstarken Elektroautos sei es, die Kosten auf ein erschwingliches Niveau zu bringen.

Musk hatte schon 2017 erklärt, dass die neue Generation des Tesla Roadster über 1000 Kilometer Reichweite bieten soll, der ursprünglich für dieses Jahr angekündigte Elektro-Supersportwagen hat aktuell aber keine Priorität. Im Fokus stehen stattdessen die Expansion mit dem neuen Mittelklasse-SUV Model Y sowie der verzögerte Serienstart des Lkw Semi. Letzterer soll laut Musk perspektivisch ebenfalls 1000 Kilometer Reichweite schaffen. Ein Zwischenschritt ist für Ende 2021 mit dem „Cybertruck“ geplant, der Pickup-Truck für den nordamerikanischen Markt soll in der Top-Version über 800 Kilometer bieten.

Tesla baut derzeit in Brandenburg nahe Berlin seine erste europäische „Gigafactory“. Dort ist neben der Produktion von Elektroautos auch die Herstellung von Batteriezellen geplant. Am Standort Deutschland werde Tesla die weltgrößte Batterie-Fertigung hochzuziehen, kündigte Musk bei der Konferenz an. Als erstes ist allerdings die Fertigung des Model Y in Arbeit, das hierzulande mit der heimischen Produktion starten soll. Später will Tesla in seiner Brandenburger Fabrik auch den Mittelklassewagen Model 3 sowie ein auf europäische Kunden zugeschnittenes neues Kompakt-Elektroauto bauen.

Zentral für Teslas ehrgeizige Expansions- und Reichweiten-Pläne ist die im September vorgestellte neue Batteriezelle vom Typ 4680. Der von dem E-Auto-Pionier selbst entwickelte Akku soll insbesondere in Deutschland im großen Stil in Eigenregie hergestellt werden. Dafür könne Tesla mit einer „beträchtlichen Förderung“ des deutschen Staates rechnen, sagte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am Rande der Batterie-Fachtagung.