Das chinesische Startup NIO gilt trotz zwischenzeitlicher Geldprobleme als einer der vielversprechendsten neuen Elektroautobauer aus China. Nachdem in diesem Jahr frisches Kapital und erweiterte Kreditlinien gesichert wurden, kann sich das Unternehmen wieder stärker auf seine Expansion konzentrieren. Der Aktionär sprach mit Europa-Vizepräsident Hiu Zhang über die weiteren Pläne.

NIO wurde 2014 gegründet und verkauft bereits mehrere Tausend Fahrzeuge pro Monat. Angeboten werden drei Elektroautos: die SUV ES8 und ES6 sowie der SUV-Crossover EC6. Zhang kündigte an, dass im Januar beim jährlichen „NIO Day“ ein weiteres Modell vorgestellt werde – eine Limousine, die auf der neuen Plattform NT 2.0 basiert. Bei diesem Elektroauto könnte es sich um die Serienversion der 2019 gezeigten Studie ET handeln. Fest steht laut Zhang, dass sich die Marke weiter im Premium-Segment positioniert.

NIO lässt seine E-Autos vom chinesischen Fahrzeughersteller JAC in einer gemeinsamen Fabrik produzieren. Insgesamt könnten bis zu 120.000 Einheiten pro Jahr entstehen, sagte Zhang. Eine selbst betriebene Fertigung sei derzeit nicht vorgesehen, da die Kooperation mit JAC bis zu einem bestimmten Volumen trotz Druck auf die Marge die bessere Lösung sei. Zhang betonte, dass NIO dem Partner das Qualitätsmanagement für Prozess- und Produktionstechnik zur Verfügung stelle und dazu ein eigenes Team in der JAC-Fabrik integriert habe.

Zhang bestätigte, dass NIO in der zweiten Jahreshälfte 2021 nach Europa kommen will. Unklar ist, ob das Startup mit seinem vollen Angebot expandieren wird. Zu den Besonderheiten des Portfolios gehört, dass Batterien gemietet und auch aufgerüstet werden können. Die Kunden in China profitieren zudem unter anderem von einem kostenlosen Netz an Batterie-Wechselstationen, mobilen Ladefahrzeugen und einem via App buchbaren Ladeservice durch NIO-Personal. Das Unternehmen vertreibt außerdem Ladelösungen für das Zuhause und errichtet öffentliche Strom-Tankstellen. „Wir betreiben bereits unser eigenes Ladenetz in China und bauen dieses kontinuierlich aus. Das gehört für uns zu einem vollumfänglichen Service dazu“, erklärte Zhang.

Mit Blick auf die nächsten fünf Jahre sagte der Manager, dass NIO das Unternehmen „mit der höchsten Kundenzufriedenheit weltweit“ werden wolle. „Zweitens werden wir NIO als Marke und unsere NIO-Produkte weltweit etablieren.“ Drittens verfolge man das Ziel, sich einen Anteil am globalen Markt für Premium-Elektroautos zu sichern. „Und viertens wollen wir unsere Technologieführerschaft im Bereich des autonomen Fahrens ausbauen. Wir haben also viel vor in den kommenden 5 Jahren“, so Zhang.