Bei Volkswagen herrschte zuletzt Unruhe: Vorstandschef Herbert Diess soll mit seiner Forderung nach einer frühzeitigen Vertragsverlängerung für mehr Durchsetzungsvermögen insbesondere die Arbeitnehmervertreter verärgert haben. Einfluss auf die Strategie hat das vorerst nicht, der Aufsichtsrat sprach Diess und seiner E-Mobilitäts- und Digitalisierungs-Offensive im Dezember das Vertrauen aus. Zum Jahresende schilderte der einflussreiche Gesamtbetriebsratsvorsitzende Bernd Osterloh seine Sicht der Dinge.

„Der Aufsichtsrat sollte wohl als getrieben erscheinen. Das ist aber nicht gelungen – und das war der Aufsichtsrat auch nie“, sagte Osterloh der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Er hoffe, dass man sich im neuen Jahr auf das operative Geschäft konzentrieren kann – denn das sei „sehr nötig“. Das Unternehmen habe in den vergangenen Wochen ein „teilweise sehr unruhiges“ Bild in der Öffentlichkeit abgegeben, aber Diess habe seine Unterstützung.

Volkswagen investiert massiv in Zukunftstechnologien, die jüngste Planungsrunde sieht in den kommenden fünf Jahren rund 73 Milliarden Euro für E-Mobilität, Hybridisierung und Digitalisierung vor. Europas größter Autokonzern will zahlreiche Stromer diverser Marken einführen, den Anfang machen die ersten Baureihen der Elektroauto-Familie VW ID. Beim im September gestarteten Kompaktwagen ID.3 gab es Software-Probleme, das im Januar folgende Kompakt-SUV ID.4 soll von Beginn an voll funktionale Digitaltechnik bieten. Laut Osterloh hapert es nicht nur bei der Software.

Der Betriebsratschef verlangte vor allem in der Modellentwicklung eine bessere, gemeinsame Planung „von Anfang an“. Volkswagen habe „ein gravierendes Problem“, meinte er zu Lieferproblemen bei Halbleitern für Elektronik-Teile. „Wir können das Auto dann nicht bauen. Kurzfristige Lieferalternativen gibt es nicht.“ Personalausfälle wegen des Coronavirus bei einem Zulieferer von Sitzen seien ebenfalls kritisch – und „dass Händler in einigen EU-Ländern wieder geschlossen haben“.

Mittelfristig warnte Osterloh vor einem Engpass bei den für die Expansion mit Elektroautos nötigen Batteriezell-Kapazitäten. Bislang bezieht Volkswagen Zellen von Lieferanten aus Asien, ab 2024 sollen aus einer neuen Fabrik in Salzgitter flankierend eigene Akkus kommen. Auch Autozulieferer müssten hier investieren, forderte der Betriebsratschef. „Man kann sich doch nicht immer nur beschweren“, sagte er zur Kritik daran, dass Autohersteller Komponenten selbst fertigen. Und im Ladenetz-Ausbau müsse die Energiebranche ihren Beitrag leisten.

Neues E-Auto für Wolfsburg, Tesla bei Akkus im Vorteil

Volkswagen hat kürzlich ein neues Elektroauto-Vorzeigeprojekt am Konzernsitz beschlossen. In Wolfsburg entstehe eine „richtungsweisende Fabrik“ für die hochautomatisierte Fertigung des zukünftig führenden Batterie-Modells der Kernmarke. Bei dem Projekt handelt sich laut der dpa um die Entwicklung und Fertigung eines elektrischen Volumenmodells mit dem Arbeitstitel „Aeroliner“. „Bei dem Fahrzeug soll die neueste, von uns in Eigenleistung entwickelte Software-Generation eingesetzt werden, die ab 2025 anläuft“, erklärte Osterloh. „Und der Aeroliner könnte ein Mehrmarken-Modell werden in einer deutlich sechsstelligen Stückzahl pro Jahr – alle in Wolfsburg gebaut.“

Osterloh äußerte sich auch zu Elektroauto-Pionier Tesla. Volkswagen-Chef Diess sieht den Branchenprimus in wichtigen Bereichen moderner Mobilität als Maßstab für die etablierten Hersteller. In Wolfsburg nehme man den US-Rivalen „sehr ernst“, bestätigte Osterloh. Volkswagen habe aber insbesondere bei Fertigungsthemen „jahrzehntelange Erfahrung. Da müssen wir uns nicht verstecken“. In der Vereinheitlichung von Batteriezell-Ausführungen etwa sei derzeit jedoch Tesla im Vorteil: „Aktuell haben wir noch rund zwei Dutzend mehr Zellvarianten als Tesla.“