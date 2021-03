Für batteriebetriebene Lkw braucht es allein schon wegen der Fahrzeuggrößen spezielle Lademöglichkeiten. In der Schweiz wurde diesen Monat eine Station eröffnet, die sowohl großen Nutzfahrzeugen als auch Pkw das schnelle Aufladen ermöglicht.

Die neue Strom-Tankstelle auf dem Autobahnrastplatz Oftringen Ost an der A1 bietet Platz für acht gleichzeitige Ladevorgänge. Die mit allen gängigen Steckertypen ausgerüsteten Ladesäulen versorgen Fahrzeuge mit Leistungen von bis zu 150 Kilowatt. Abhängig von Fahrzeugtyp, Temperaturen und Batterieladestand können E-Fahrer damit in 10 Minuten Energie für 150 Kilometer zusätzliche Reichweite ziehen.

Das Besondere an der neuen Schnellladestation sei nicht unbedingt die hohe Ladeleistung, so Gofast-Chef Domenic Lanz. Speziell sei hier vielmehr das Layout: „Wir haben bei der Konzeption der Anlage miteinbezogen, dass in den nächsten Jahren immer mehr auch größere gewerbliche Fahrzeuge elektrisch unterwegs sein werden, und zwar vom normalen Lieferwagen bis zum 18 Meter Lkw.“ Dadurch kann in Oftringen auch ein 40-Tonner-Sattelzug seine Batterie laden. „Es mag einfach klingen, aber in der Realität war das bislang an den meisten E-Ladestationen nicht möglich“, merken die Betreiber an.

Gofast hebt auch die fünf Meter hohe Stahldachkonstruktion hervor, die als Wetterschutz für Ladende sowie mit 160 m² Dachfläche gleichzeitig als Fotovoltaikanlage mit einer Leistung von bis 40 Kilowatt dient. In einem Jahr würden damit schätzungsweise 40.000 Kilowattstunden Solarstrom erzeugt. Hier und an allen anderen Schnellladestationen von Gofast fließe ausschliesslich Ökostrom aus der Schweiz, betont das Unternehmen.

Vorerst dürften große elektrische Sattelschlepper noch zu den selteneren Besuchern des neuen Schnellladeparks A1 Oftringen gehören, was Nutzer mit Anhängern oder Wohnwagen freuen dürfte. Zwar gilt Elektrotechnik auch für große Nutzfahrzeuge als Antriebsart der Zukunft, bisher werden jedoch nur wenige Modelle angeboten. Die aktuellen Fahrzeuge schaffen in der Praxis zudem meist nur um die 200 Kilometer oder weniger pro Ladung. Es wird aber erwartet, dass in einigen Jahren auch verschiedene Lkw mit Reichweiten von mehreren Hundert Kilometern verfügbar sind.